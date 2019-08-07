На Алтае туристка погибла во время камнепада в горах

Следователи начали проверку по факту гибели туристки во время камнепада, произошедшего в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

Группа туристов из Екатеринбурга приехала в Республику Алтай, чтобы совершить поход и осмотреть достопримечательности. Все восемь путешественников прошли регистрацию в МЧС и ушли в горы. Однако 6 августа при спуске туристов с горы в районе озера Дяраш-Кел, несмотря на сухую и безветренную погоду, начался камнепад. В результате одна из жительниц Екатеринбурга получила тяжелые травмы.

Спасатели эвакуировали пострадавшую на вертолете, но по дороге в больницу она скончалась.

- По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Алтай организована процессуальная проверка, - сообщает пресс-служба ведомства.

Выясняются все обстоятельства случившегося.