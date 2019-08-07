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07.08.2019 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае туристка погибла во время камнепада в горах

Текст: Наталья Граф

Следователи начали проверку по факту гибели туристки во время камнепада, произошедшего в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

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Группа туристов из Екатеринбурга приехала в Республику Алтай, чтобы совершить поход и осмотреть достопримечательности. Все восемь путешественников прошли регистрацию в МЧС и ушли в горы. Однако 6 августа при спуске туристов с горы в районе озера Дяраш-Кел, несмотря на сухую и безветренную погоду, начался камнепад. В результате одна из жительниц Екатеринбурга получила тяжелые травмы.

Спасатели эвакуировали пострадавшую на вертолете, но по дороге в больницу она скончалась.

- По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Алтай организована процессуальная проверка, - сообщает пресс-служба ведомства.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск
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