В Ачинском районе снят режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации снят на всей территории Ачинского района Красноярского края, передает РИА Новости. Соответствующее постановление подписал глава района Евгений Розанчугов. Ранее сообщалось, что в свои дома вернулись порядка 300 жителей города, эвакуированных 6 августа. Всего, напомним, свои дома покинули 16 тысяч человек.

Вечером 7 августа в Минобороны заявили, что военный склад, в котором произошло возгорание, на настоящий момент не представляет никакой опасности для населения.

Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел в понедельник во время погрузочных работ. Огонь спровоцировал серию неконтролируемой детонации боеприпасов. Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы порядка 16 тысяч жителей. Зона в 15 километров от места ЧП перекрыли. На территории Ачинского и Назаровского районов был введен режим ЧС. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь пострадали. Всего за помощью медиков обратились 13 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.