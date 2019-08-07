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07.08.2019 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии ревнивый мужчина убил сожительницу метлой

Текст: Алексей Бондарев

В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту убийства на почве ревности 42-летней женщины. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, гражданский муж забил ее насмерть черенком метлы.

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По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая жили вместе в Аскизском районе. Мужчина вынужденно уехал на несколько дней из-за работы. Вернувшись домой, он увидел, что его сожительница гуляет по улице с другим мужчиной. Возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры подозреваемый взял метлу и черенков нанес женщине множественные удары по голове и частям тела. В больницу потерпевшую привезли с переломами предплечий и закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи не смогли ее спасти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 4 ст 111 УК РФ. Ревнивцу предъявлено обвинение. Пока он на свободе.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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