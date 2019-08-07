Художественно-документальный фильм, который снимают ГТРК "Новосибирск" и студия "НовосибирскТелефильм" расскажет о подвиге 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады. Уже несколько месяцев буквально по крупицам творческая группа собирает материалы в местах, где воевали сибирские лыжники. До сих пор об этих героях в белых маскхалатах было известно немного, а ведь они были настоящим кошмаром для противника, который дал им прозвище "снежные призраки".

- Именно так - "Снежные призраки" - мы и решили назвать фильм, - поясняет сценарист картины Татьяна Моноенко. - Еще и потому, что проследить судьбы солдат и офицеров новосибирской лыжной бригады оказалось очень непросто. Подавляющее большинство погибло в жестоких боях, прежде всего под Севском в Брянской области и в районе украинского села Ивот. При этом очень многие до сих пор значатся пропавшими без вести, их останки не найдены. Но вдруг выясняется, что среди "пропавших" были те, кто на самом деле вернулся домой, так и оставшись в официальных списках бесследно исчезнувших.

Авторам фильма "Снежные призраки" удалось разыскать в Новосибирске родственников одного из вернувшихся с войны лыжников, который проходил "учебку" под Барабинском. В окрестностях райцентра бойцы тренировались на специально созданном лыжном полигоне, причем делали это даже летом - снег заменяли настилом из сена и веток. Нашлись очевидцы этих тренировок, откликнулись и родственники тех, кому не суждено было вернуться с войны.

Но воспоминания очевидцев и потомков сибирских героев станут лишь одной из составляющих фильма. Как сообщила исполнительный продюсер проекта, руководитель кинокомпании "НовосибирскТелефильм" Лариса Путилина, фильм будет основан на данных историков, изучающих боевой путь 29-й отдельной бригады.

В итоге география съемок охватит не только несколько районов Новосибирской области, но и Севск, Московскую область. Неожиданно и бесшумно появляющиеся из ниоткуда бойцы в белых маскхалатах действительно вселяли в немцев ужас. При этом свой вклад в экипировку бригады внесли и те, кто остался в тылу.

- Как сообщала в конце 1942 года газета "Советская Сибирь", новосибирцы Смирнов и Скургатов принесли в редакцию свои лыжи и просили передать их бойцам Красной армии. А уже на следующий день в восьми пунктах по всей области было собрано четыре тысячи пар лыж, - отмечает Татьяна Моноенко. - Бригаду собирали всем миром, а лыжи для бойцов изготавливали на местной мебельной фабрике, и, как выясняется, даже на новосибирском мясокомбинате.

По словам Ларисы Путилиной, этот фильм, изобилующий малоизвестными подробностями, уникальными историческими кадрами, воспоминаниями, станет, пожалуй, самым масштабным документальным проектом из тех, что снимали в Новосибирске.

- Сдача нашего фильма намечена на март следующего года, и нам предстоит проделать еще очень большую работу, - подчеркивает Татьяна Моноенко. - Но мы надеемся, что этот проект откроет второе дыхание новосибирской кинодокументалистики. Он создается с учетом современных подходов и технологий, и будет интересен современной молодежи, ровесникам тех ребят, что с оружием защищали Родину.

Прямая речь

Игорь Павлов, генеральный продюсер проекта "Снежные призраки", директор ГТРК "Новосибирск":

- Сначала речь шла о цикле сюжетов, посвященных новосибирской лыжной бригаде, но когда мы начали подробно обсуждать идею и изучать материалы, стало ясно: история требует от нас подойти к теме масштабнее, это наш долг. Было решено снимать полноценный документально-художественный фильм. Причем художественная часть будет весьма значительной. Мы уже провели кастинг на роли в постановочных сценах, и в них будут участвовать артисты ведущих новосибирских театров.

Кроме того, планируем интересный эксперимент: поместить нынешних молодых людей в условия, близкие к тем, в которых выживали и били врага участники 29-й лыжной бригады. Это будет зима, лес и отсутствие связи с цивилизацией. Конечно, мы будем контролировать ситуацию и по первому сигналу заберем тех, кто решит выйти из проекта раньше срока, но таким образом можно будет увидеть, как поведут себя обычные современные ребята, выдержат ли они хотя бы сутки. Этот эксперимент также войдет в наш фильм.