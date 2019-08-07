В Новосибирске задержали рейс в Сеул из-за сообщения о террористке

В аэропорту Толмачево задержан рейс №5791 Новосибирск - Сеул в связи с угрозой теракта.

По предварительным данным, при посадке в самолет одна из пассажирок услышала разговоры женщины, которые показались ей подозрительными, и передала информацию о странной пассажирке диспетчеру службы "01".

- На место оперативно прибыли службы экстренного реагирования, - сообщили "РГ" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как стало известно "РГ", проверка длилась около двух часов. Эвакуации пассажиров и экипажа не проводилось. Подозрительную пассажирку и ее багаж сняли с рейса, взрывчатых веществ не обнаружили. Жительница Новокузнецка категорически отказалась возвращаться в самолет после проверки.

Лайнер вылетел в Сеул в четыре часа утра.