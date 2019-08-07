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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шоу-мобиль

В Омскую область привезли первый передвижной культурный центр для отдаленных деревень
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Омская область стала первым сибирским регионом, получившим передвижной многофункциональный культурный центр в рамках национального проекта "Культура". Мини-концертный зал на колесах отправится в один из самых отдаленных районов региона - Седельниковский.
Первый автоклуб в Сибири успешно прошел тест-драйв на площади у Омской филармонии. Фото: Андрей Кутузов / пресс-служба Министерства культуры Омской области Первый автоклуб в Сибири успешно прошел тест-драйв на площади у Омской филармонии. Фото: Андрей Кутузов / пресс-служба Министерства культуры Омской области
Первый автоклуб в Сибири успешно прошел тест-драйв на площади у Омской филармонии. Фото: Андрей Кутузов / пресс-служба Министерства культуры Омской области

- На территории района находятся 13 маленьких деревень, в которых нет стационарных учреждений культуры, - рассказала председатель районного комитета по культуре Надежда Михайлицина. - Теперь мы сможем доехать до них даже в плохую погоду - автомобиль имеет хорошую проходимость. Уже скоро автоклуб отправится работать на юбилей села Унара. А график его дальнейших выездов расписан до конца года.

Фото: Иван Вислов / "Комсомольская правда"
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Мобильный клуб-трансформер создан на базе автомобиля "ГАЗон Next". Ему не страшны грунтовые дороги, грязь и сугробы. Автоклуб работает от автономного источника энергии и всего за час легко превращается в сцену размером 3 на 5 метров. Передвижной культурный центр укомплектован звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить концерты, кинопоказы и народные праздники на любых открытых площадках.

Первый автоклуб в Сибири успешно прошел тест-драйв на площади у Омской филармонии. Артисты Вероника Бартеньева и Владимир Белоусов исполнили со сцены-трансформера свои вокальные номера. Зрители остались довольны. А сами артисты отметили отличный звук и свет и современный микшерский пульт, который и не в каждом городском клубе увидишь.

- Для того чтобы и в небольших населенных пунктах жители могли проводить культурно-массовые мероприятия и принимать у себя творческие коллективы, все районы Омской области в течение 5 лет будут обеспечены передвижными автоклубами, - заявил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

По данным ведомства, в рамках нацпроекта "Культура" в Омскую область должны поступить 24 автоклуба. Стоимость каждого из них составляет 5 миллионов рублей. Средства на приобретение передвижных культурных центров выделяются из федерального бюджета.

В Новосибирской области ежегодно планируют приобретать по шесть передвижных автоклубов. Для отдаленных сел Томской области будет приобретено четыре шоу-мобиля.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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