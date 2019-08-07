В рамках празднования юбилея Енисейска пройдет серия выставок и экскурсий

Красноярский краеведческий музей откроет для гостей празднования Енисейска серию выставок, а также проведет экскурсии.

Так, в здании Троицкой церкви в Енисейске откроется "Предметный мир православия на Енисее". В экспозицию войдут предметы, которые собирались Енисейским музеем со дня основания в 1883 году. Это церковные книги ХVII - начала XX века, уникальные отреставрированные иконы, священническое облачение, церковная утварь, найденные на археологических раскопках нательные кресты, и даже кованые царские врата.

В Доме Флеера откроется выставка "Енисейск - град изрядный". Ее основу составят артефакты, которые были обнаружены при раскопках в 2012 - 2018 году.

На выставке "400 лет на Енисее", которая пройдет в Красноярске в здании краеведческого музея, гости смогут узнать биографии известных жителей Енисейска и увидеть вещи, принадлежащие им.

В Литературном музее в краевом центре пройдет экскурсия "Енисейск: коллекция представлений", в которой гости узнают интересные факты из истории города.