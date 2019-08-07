Лесные пожары в Сибири продолжают полыхать на полутора миллионах гектаров. Удалось локализовать 235 очагов, продолжает гореть 160.

В Красноярском крае, по данным на утро среды, насчитывалось 111 очагов пожаров площадью более 800 тысяч гектаров. Принято считать, что в лесных пожарах в Сибири виноваты сухие грозы и человеческий фактор. Но эти же причины существовали и раньше. Однако тайга так не горела. В чем же дело?

Пожарные убеждены, что к тушению тайги надо подходить комплексно. Одним только водосбросом проблему не решить. Тлеющая "подкладка" на земле через какое-то время разгорится снова. Но и вручную, одним только десантированием парашютистов с ранцами лесные пожары одолеть сложно. Теряется время. К тому же это крайне опасно. Десантников высаживают далеко от очага, чтобы люди не попали под верховой пожар. Если он начнется, то у людей шансов спастись не будет. Верховой пожар при хорошем ветре достигает скорости курьерского поезда. Именно при таких обстоятельствах несколько лет назад в Тыве погибла целая группа пожарных десантников.

"Основная сложность здесь - очень много горючего материала, местами попадается до метра толщиной, - рассказывает Саид Имангулов, летчик-наблюдатель, а в прошлом десантник-парашютист Нижнеангарского отделения Авиалесоохраны Бурятии. - Пожарных-парашютистов высаживают на безопасном от пожара расстоянии, иногда оно превышает 10-12 километров. Подъездных путей и дорог нет, использовать технику невозможно. Так как же оптимально тушить пожар в таких условиях? Пожарные парашютисты должны работать рука об руку с авиацией.

Хотя усилия военных и бойцов МЧС дали мгновенный и максимальный эффект, в законе их участие в тушении удаленных от сел лесных пожаров не прописано

На помощь пожарным десантникам Рослесхоза и специалистам Авиалесоохраны пришли авиаторы МЧС и особенно минобороны. В этом огромная заслуга заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, который быстро нашел общий язык с первым заместителем главы МЧС Александром Чуприяном, выстроил логистику, усилил группировку спасателей в крае военными, перебросил несколько бортов Ил-76, которые во взаимодействии с МЧС и Рослесхозом за несколько дней сделали то, что лесники не смогли сделать за месяц.

Но хотя усилия военных и МЧС дали мгновенный и максимальный эффект, в законе их участие в тушении лесных пожаров не прописано.

Дело в том, что согласно действующему Лесному кодексу, который спасатели не раз критиковали, за тушение лесных пожаров отвечает Рослесхоз. МЧС имеет право подключаться только на этапе, если огонь начинает угрожать населенным пунктам. А участие минобороны там вообще не прописано.

Но когда в 2007 году Лесной кодекс вступил в силу, почему-то никто не подумал, что у Рослесхоза имеются только вертолеты для десантирования парашютистов и техника для наблюдения и разведки, а мощной пожарной авиации нет.

При этом даже у МЧС, которые обладают уникальными самолетами-амфибиями Бе-200, не хватило бы сил для тушения пожаров в Красноярском крае. Бе-200 максимально эффективен в основном на равнине. Он несет с собой до 20 тонн воды, но в условиях сопок, задымления не может снизиться и точно попасть в кромку.

Кроме того, 20 тонн воды, если они сброшены на пожар с большой высоты, не достигают земли, а превращаются в пар. Больших же самолетов Ил-76, которые могут взять до 40 тонн воды, у МЧС не хватает.

Зато такие самолеты есть у военных. Например, сейчас в Иркутской области, где также сильно горит тайга, ежедневно на ликвидацию природных пожаров направляются 9 воздушных бортов МЧС России и министерства обороны. Но это действия в условиях форс-мажора. А что будет, если придет беда? Опять понадобятся волевые решения двух министров и заместителей министров обороны и МЧС, которые сейчас взяли ответственность на себя и спасли тайгу и здоровье людей?

Наверное, проще прописать необходимость таких совместных действий в законе, сделать нормой возможность подключения для борьбы с огнем различных ведомств и структур.