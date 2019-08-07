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07.08.2019 15:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путину рассказали об интересе англичан к Минводам

Текст: Кира Латухина
Об успехе ставропольских курортов и о популярности Минвод у английских туристов, а также о росте урожая и развитии села шла речь на встрече президента с ставропольским губернатором Владимиром Владимировым.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Курортный сезон в разгаре. Как он проходит в Ставрополе?" - поинтересовался глава государства. "Владимир Владимирович, наверное, не удивительно, что он хорошо проходит. Мы даем сегодня устойчивый рост 5 процентов уже за прошедшие шесть месяцев", - ответил собеседник. "По итогам года 12 процентов ожидаем, это больше, еще плюсом 200 тысяч человек", - добавил он. "Пошел бизнес в курортную тему, сегодня у нас в строительстве 17 санаториев находятся, и еще люди просят", - сообщил Владимиров.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Но есть небольшая проблема, связанная с тем, что мы уже полностью заперли систему канализационных очистных сооружений по Кавказским Минеральным Водам. Фактически три города: Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск", - продолжил докладчик. "Я сегодня не могу давать им разрешение на крупное строительство, потому что у меня нет возможности", - посетовал он. Действующий коллектор, пояснил губернатор, полностью заперт. "Поэтому хотелось бы, если есть такая возможность, в программу, в нацпроект экспортоориентированности по экспорту услуг включить Ставропольский край как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод", - попросил он.

"Я начинал, у нас было 7300 иностранных туристов, сегодня 87 тысяч. Конечно же, страны СНГ превалируют, из стран СНГ, конечно же, Азербайджан превалирует, вне сомнения", - привел статистику Владимиров. "Но сегодня Англия, сегодня Америка, - констатировал он. - Англия, я сам удивлен, почему английские туристы поехали на Кавказ, в Минеральные Воды". "И на самом деле те новые объекты, которые мы вводим, - мужики строят сразу "пять звезд"", - сообщил глава региона.

В этом году курортный сбор увеличили до 300 миллионов рублей - в то время как в прошлом году собрали 184 миллионов, и все идет в инфраструктуру. "На мой взгляд, совсем другие города уже сегодня становятся", - оценил Владимиров.

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"И водичка хорошая", - похвалил президент. "Людям нравится, - согласился собеседник. - Поэтому очень хотелось бы, если будет возможность, поддержать нас в этой подпрограмме. Мы уже с Минэком прорабатывали, но я думаю, что с вашим поручением им проще будет с этим справиться".

Глава государства поинтересовался ситуацией в регионе в целом. "96 процентов убрали. Летом мы все живем уборкой", - ответил Владимиров про урожай. "Побольше будет, чем в прошлом году?" - спросил президент. "Пока что на 3 процента в целом больше", - последовал ответ. "Но особо радует: наконец-то начало расти молоко, начало расти мясо. Сегодня уверенно - хлопок, мы в этом году замахиваемся 1400 тонн хлопка произвести, но тем не менее получается", - сказал докладчик.

Еще глава региона попросил поддержки в части программы развития села. "Основа, конечно, это социалка, дороги и то, что даст селу вторую жизнь. Конечно же, эта программа для нас была бы очень важна. Я тоже подготовил обращение в ваш адрес, если можно будет, поддержать как составную часть национального проекта", - сказал он. "Хорошо. Посмотрим", - ответил Владимир Путин.

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