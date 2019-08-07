В Ессентуках завершился второй открытый фестиваль популярных киножанров "Хрустальный источникЪ". Победителем конкурсной программы стал фильм "Воскресенье" режиссера Светланы Проскуриной.

На Кавминводы возвращается замечательная традиция ХIХ века, когда на воды съезжались представители актерского мира. Уникальный регион возвращает себе звание летней культурной столицы России. В эти дни на улицах, аллеях и в парках курорта можно было встретить Пьера Ришара и Евгения Догу, Аллу Демидову и Ирину Муравьеву, Михаила Жигалова и Светлану Немоляеву. И еще десятки актеров, кого жители и гости маленького городка прежде видели только на экранах кинотеатров и по телевизору.

Каждый вечер сотни людей собирались у стен знаменитой Ессентукской грязелечебницы смотреть под открытым небом ставшие классическими киноленты, которые представляли любимые актеры.

- Лариса Гузеева, увидев море зрителей на просмотре фильма с ее участием, очень поразилась, а в ответ произнесла полный любви к своим почитателям монолог, - рассказал корреспонденту "РГ" президент форума, заслуженный артист России, актер и режиссер Эвклид Кюрдзидис.

Интересно в фестивальные дни было наблюдать за движением в центре Ессентуков - большинство людей спешили именно в кинотеатр "Дружба". Залы были забиты, аншлаги наблюдались на большинстве показов.

...Во время торжественной церемонии закрытия "Хрустального источника" жюри огласило свой вердикт. Статуэтку изящного горного орла в номинации "За лучшую мужскую роль" получил Даниил Стеклов за работу в картине "Амбивалентность". Кстати, именно этот фильм стал лидером по количеству побед: ему также досталась награда от прессы и очень престижный "Приз зрительских симпатий". Александр Велединский получил награду за лучшую режиссерскую работу (картина "В Кейптаунском порту").

Лучшей актрисой жюри фестиваля признало легендарную Веру Алентову за ее работу в "Воскресенье". Этот фильм был удостоен и главной награды фестиваля.

За неделю на фестивальных площадках побывало более ста тысяч зрителей

Режиссер Светлана Проскурина не могла сдержать слез, держа в руках Гран-при "Хрустального источника". "Эта картина про то, как деформировалась тема лишнего человека", - отметила она.

А стоило на сцене концертного зала имени Федора Шаляпина для получения специального приза фестиваля "Хрустальный источникЪ" появиться Алле Демидовой, весь зал встал.

- Жалею, что раньше никогда не приезжала в ваш удивительный край. Я в жизни не дала столько автографов, как за эту неделю в Ессентуках, - призналась Алла Сергеевна.

Когда же организаторы фестиваля накинули на ее плечи подарок - норковую шубу до пола (не зря ведь соседний Пятигорск считается "меховой столицей" страны), - актриса ахнула.

- Я эту шубу снимать не буду. Как же она мне идет! - честно призналась она.

Ответом был шквал аплодисментов.

Кстати, за неделю на фестивальных площадках побывало более ста тысяч зрителей. Практически все население Ессентуков.

Вот такое кино на водах.

Таланты и кинокампус

Особенностью нынешнего "Источника" стала специальная конкурсная программа короткометражек. На их просмотрах тоже были полные залы.

Для молодых кинематографистов впервые в России организовали так называемый кинокампус. Ребята за фестивальную неделю должны были снять короткометражное кино. Причем героями и актерами в этих картинах стали жители и гости Кавминвод. Съемки проходили в санаториях, на улицах и во дворах домов. Натурой служила красивейшая природа Кавказа.

- Талантливые и дерзкие ребята приехали к нам из Якутии, Сибири, Урала и регионов Кавказа. Волновались безумно. Кино получилось, понимаете?! - подвел итог режиссер и главный организатор молодежного конкурса Сергей Мокрицкий.

"Хорошее кино получилось у ребят из Черкесска. Они просто удивительные по таланту", - прокомментировали в дирекции форума работу победителя кинокампуса.