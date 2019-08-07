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07.08.2019 15:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Воскресенье" на водах

"Хрустальный источникЪ" в Ессентуках назвал лауреатов кинофестиваля
Текст: Александр Ярошенко (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 173(7931)
В Ессентуках завершился второй открытый фестиваль популярных киножанров "Хрустальный источникЪ". Победителем конкурсной программы стал фильм "Воскресенье" режиссера Светланы Проскуриной.
Специальный приз "Хрустального источника" Алле Демидовой вручил президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис. Фото: Борис Кремер Специальный приз "Хрустального источника" Алле Демидовой вручил президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис. Фото: Борис Кремер
Специальный приз "Хрустального источника" Алле Демидовой вручил президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис. Фото: Борис Кремер

На Кавминводы возвращается замечательная традиция ХIХ века, когда на воды съезжались представители актерского мира. Уникальный регион возвращает себе звание летней культурной столицы России. В эти дни на улицах, аллеях и в парках курорта можно было встретить Пьера Ришара и Евгения Догу, Аллу Демидову и Ирину Муравьеву, Михаила Жигалова и Светлану Немоляеву. И еще десятки актеров, кого жители и гости маленького городка прежде видели только на экранах кинотеатров и по телевизору.

Фото: Бориса Кремер
Пьер Ришар принял участие в открытии кинофестиваля в Ессентуках

Каждый вечер сотни людей собирались у стен знаменитой Ессентукской грязелечебницы смотреть под открытым небом ставшие классическими киноленты, которые представляли любимые актеры.

- Лариса Гузеева, увидев море зрителей на просмотре фильма с ее участием, очень поразилась, а в ответ произнесла полный любви к своим почитателям монолог, - рассказал корреспонденту "РГ" президент форума, заслуженный артист России, актер и режиссер Эвклид Кюрдзидис.

Интересно в фестивальные дни было наблюдать за движением в центре Ессентуков - большинство людей спешили именно в кинотеатр "Дружба". Залы были забиты, аншлаги наблюдались на большинстве показов.

...Во время торжественной церемонии закрытия "Хрустального источника" жюри огласило свой вердикт. Статуэтку изящного горного орла в номинации "За лучшую мужскую роль" получил Даниил Стеклов за работу в картине "Амбивалентность". Кстати, именно этот фильм стал лидером по количеству побед: ему также досталась награда от прессы и очень престижный "Приз зрительских симпатий". Александр Велединский получил награду за лучшую режиссерскую работу (картина "В Кейптаунском порту").

Лучшей актрисой жюри фестиваля признало легендарную Веру Алентову за ее работу в "Воскресенье". Этот фильм был удостоен и главной награды фестиваля.

За неделю на фестивальных площадках побывало более ста тысяч зрителей

Режиссер Светлана Проскурина не могла сдержать слез, держа в руках Гран-при "Хрустального источника". "Эта картина про то, как деформировалась тема лишнего человека", - отметила она.
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А стоило на сцене концертного зала имени Федора Шаляпина для получения специального приза фестиваля "Хрустальный источникЪ" появиться Алле Демидовой, весь зал встал.

- Жалею, что раньше никогда не приезжала в ваш удивительный край. Я в жизни не дала столько автографов, как за эту неделю в Ессентуках, - призналась Алла Сергеевна.

Когда же организаторы фестиваля накинули на ее плечи подарок - норковую шубу до пола (не зря ведь соседний Пятигорск считается "меховой столицей" страны), - актриса ахнула.

- Я эту шубу снимать не буду. Как же она мне идет! - честно призналась она.

Ответом был шквал аплодисментов.

Кстати, за неделю на фестивальных площадках побывало более ста тысяч зрителей. Практически все население Ессентуков.

Вот такое кино на водах.

Таланты и кинокампус

Особенностью нынешнего "Источника" стала специальная конкурсная программа короткометражек. На их просмотрах тоже были полные залы.

Для молодых кинематографистов впервые в России организовали так называемый кинокампус. Ребята за фестивальную неделю должны были снять короткометражное кино. Причем героями и актерами в этих картинах стали жители и гости Кавминвод. Съемки проходили в санаториях, на улицах и во дворах домов. Натурой служила красивейшая природа Кавказа.

- Талантливые и дерзкие ребята приехали к нам из Якутии, Сибири, Урала и регионов Кавказа. Волновались безумно. Кино получилось, понимаете?! - подвел итог режиссер и главный организатор молодежного конкурса Сергей Мокрицкий.

"Хорошее кино получилось у ребят из Черкесска. Они просто удивительные по таланту", - прокомментировали в дирекции форума работу победителя кинокампуса.

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