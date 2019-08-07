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07.08.2019 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии введен режим контртеррористической операции

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Малгобекском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Задержанные в Татарстане боевики "ИГ" готовили теракт на железной дороге

Как рассказали в ведомстве, около четырех часов утра на территории сельского поселения Вознесенское были обнаружены члены незаконных вооруженных формирования.

Между силовиками и бандитами началась перестрелка. Вокруг села выставлены блок-посты. В Вознесенском введен режим КТО, сотрудники правоохранительных органов обходят жилые дома.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона, в ходе операции силовики ликвидировали одного боевика, который скрывался в заброшенном доме. Отмечается, что село Вознесенское было расселено, так как находится в оползневой зоне. Сейчас там всего несколько жилых домов. Как уточнили агентству в НАК, убитый боевик планировал провести теракт.

По информации источника "Интерфакс", убитым оказался 38-летний местный житель. У него были найдены карабин Сайга, три гранаты РГД и самодельная бомба мощностью порядка пяти килограмм в тротиловом эквиваленте.На данный момент силовые структуры региона не комментируют информацию о погибшем.

Происшествия Терроризм Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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