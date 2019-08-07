Многие торжества в регионах Северо-Кавказского федерального округа в ближайшее время могут пройти без исполнения традиционных национальных мелодий. Единственная на Юге России фабрика по изготовлению народных музыкальных инструментов во Владикавказе сгорела. Для региона это является большим уроном в сфере культуры, поскольку свадьбы и концерты на Северном Кавказе мало кто может себе представить без звучания привычных национальных мелодий.

Как стало известно "РГ", сначала загорелся соседний с фабрикой цех по обработке шерсти, но пламя быстро перекинулось и на другие помещения. Общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадали 12 человек - благо, обошлось без жертв. Огонь уничтожил не только всю фабрику по производству инструментов, но и 76 уже готовых инструментов. Часть из них были новые и уже оплаченные заказчиками из разных регионов Северного Кавказа, а часть недавно привезли на ремонт. В результате десятки музыкальных коллективов остались без инструментов.

По словам руководителя фабрики Тамерлана Ужегова, основными заказчиками фабрики были Чечня, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Предприятие делало на заказ диатонические и хроматические гармоники, дала-фандыры и хъисын-фандыры, трещотки, барабаны и другие музыкальные изделия. Теперь за погибшие в огне, но уже оплаченные инструменты предприятие будет возвращать заказчикам деньги. Общий же ущерб фабрики от огня составил порядка 50 миллионов рублей. Сгорело 80 процентов ее территории площадью в 700 квадратных метров, в том числе меховой цех, мастерская струнных инструментов и лаконаливное производство, оказались повреждены компьютеры, полностью уничтожена документация и печати.

В России это было одно из четырех предприятий, производящих народные музыкальные инструменты. Кроме него подобные фабрики существуют только в Туле, Воронеже и Москве.