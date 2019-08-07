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07.08.2019 12:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК не рекомендует избиркому Петербурга открывать допучастки в Пскове

Текст: Юрий Политов
Центризбирком считает нецелесообразным создание в Псковской области дополнительных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На заседании комиссии в среду, 7 августа, Элла Памфилова сообщила, что ЦИК получил уже второе обращение от кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, связанное с предложением горизбиркома создать 20 экстерриториальных участков в Псковской области для голосования петербуржцев на губернаторских выборах.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Элла Памфилова дала оценку избирательной кампании-2019

"До этого к нам обращался Амосов, теперь Бортко обратился тоже с настоятельным предложением не открывать эти участки", - сказала Памфилова.

"Их опасения вполне обоснованы", - считает глава ЦИК.

Она пояснила, что напрямую запрещать или разрешать что-то на выборах регионального уровня ЦИК не может, но может настоятельно рекомендовать горизбиркому. И позиция федеральной комиссии в данном случае - открывать дополнительные участки в Псковской области нецелесообразно "с учетом риска возможных нарушений", подчеркнула Памфилова.

"Я предупреждаю. Мы самым тщательным образом проверяем каждое заявление по "мобильному избирателю". Не дай бог хоть муха не та пролетит, будете отвечать по полной программе, вплоть до вынесения недоверия", - заявила глава ЦИК, обращаясь по видеосвязи к представителям городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга.

"Еще раз рассмотрите, взвесьте все за и против и проинформируйте нас. К следующему заседанию жду ответа", - резюмировала Памфилова.

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