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07.08.2019 08:53
Проект: В регионах

"Олененок" подрастет

Текст: Ольга Муравьева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 173(7931)
В столице Поморья продолжается проект по расширению площади детских садов. Новые группы открывают на переоборудованных третьих этажах дошкольных учреждений. Пилотный 140-й садик в Соломбале расширили в прошлом году. Эксперимент оказался успешным, и этим летом подрастут ввысь еще три - "Улыбка", "Подснежник" и "Олененок".

Так, в соломбальской "Улыбке" откроются сразу две новые группы. Игровые и спальные комнаты для 50 старших дошкольников разместятся на месте бывших прогулочных веранд. Примечательно, что окна новых групп будут выходить на солнечную сторону. А помещения на нижних этажах обустроят под ясли: устройство в садик малышей до трех лет - актуальная проблема для многих архангельских родителей.

На третьем этаже "Олененка" (Майская горка) в ходе модернизации меняют полы и устанавливают вентиляционную систему. В округе Варавино-Фактория расширяют второй корпус детского сада "Подснежник". Помимо открытия двух дополнительных групп, здесь еще будут ремонтировать бассейн, который не работал десять лет.

Все новые группы должны открыться осенью этого года (бассейн обустроят к декабрю). Как сообщила пресс-служба администрации Архангельска, переоборудование трех детсадов даст городу 150 дополнительных мест и потребует 55 миллионов рублей. По сравнению со строительством экономия существенная: возведение нового сада на 125 мест обойдется в 157 миллионов рублей.

- Создание новых мест для дошкольников - часть нацпроекта "Демография". Город строит новые садики и одновременно расширяет возможности существующих. Мы также контролируем проведение капитального ремонта в дошкольных учреждениях и при необходимости готовы помогать подрядчикам. Наша общая задача - сделать работу качественно и в срок, - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Открытие новых групп не скажется на других площадях детских садов. В них останутся актовые и спортивные залы, прогулочные зоны и все, что полагается.

Цифра

150 мест появится в детских садах городах после реконструкции верхних этажей.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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