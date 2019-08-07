"Кресты" проверят на предмет рукоприкладства к арестованным

Из центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний в Санкт-Петербург отправлена делегация, которая изучит ситуацию, сложившуюся в СИЗО-1 "Кресты", расположенном в Колпино. Речь идет о факте появления в интернете информации, в которой сообщается о случаях физического воздействия на обвиняемых и подозреваемых, уточняет пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Если обнародованные факты подтвердятся, то собранная в "Крестах" информация может стать основанием для принятия процессуального решения следственными органами.

В то же время петербургское отделение ведомства отмечает, что в течение нынешнего года СИЗО-1 регулярно посещается представителями аппарата Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК, которым не поступало заявлений о применении силы к обитателям "Крестов".

Пресс-служба ведомства подчеркивает открытость УФСИН для контроля - в том числе и представителями общественных организаций.