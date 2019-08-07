Новости

В Москве угнали машину за 4 млн рублей 19:36
Английский клуб предложил за Чалова 23 миллиона фунтов 19:35
Лукашенко расширил безвизовый режим для иностранцев 19:30
"Краснодар" и "Порту" назвали составы на матч Лиги чемпионов 19:18
Пострадавшие в Турции россияне остаются в больнице 19:16
Петербургские ученые дополнили модель Млечного Пути 19:06
Путину доложили о событиях в Киргизии 19:03
СК проверит информацию о химическом отравлении девочки нашатырем 19:00
Опасных предметов в аэропорту Кольцово не найдено 18:59
Сэдком "Атланта" продлили на четвертый сезон 18:57
Программа инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами 18:45
В Кремле обсудили вопросы снятия визовых ограничений для туристов 18:43
Исполнитель роли Ихтиандра ответил на комплимент Тарантино 18:40
Появилась новая информация о продолжении сериала "Табу" с Томом Харди 18:25
Экс-президента Киргизии увезли в неизвестном направлении 18:15
Морской фестиваль в Петербурге посвятят юбилею тельняшки 18:11
"Почта России" втрое увеличит объем электронных отправлений от госорганов 18:07
Нефть марки Brent упала ниже 58 долларов с начала января 18:05
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания 18:05
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма 17:50
Валерий Газзаев мог стать первым советским футболистом-легионером 17:49
В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков 17:48
Пользователи Twitter придумали новый способ знакомств через SMS 17:46
В КБР прошли похороны утонувшей чемпионки по кикбоксингу 17:36
Развод караула Президентского полка переместится на ВДНХ 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 18:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Морской фестиваль в Петербурге посвятят юбилею тельняшки

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Темой Санкт-Петербургского международного морского фестиваля в этом году станет 145-летие матросской тельняшки. Как сообщили в администрации Северной столицы, праздник по традиции пройдет в Петропавловской крепости. Точная дата его проведения пока не определена, известно только, что фестиваль состоится в сентябре.

Петербург отметит 75-летие с момента окончания Ленинградской битвы

Отметим, что в предыдущие годы городские власти старались провести такое масштабное водное празднество в летние месяцы. Однако в этом году Морской фестиваль пришлось перенести из-за проведения Военно-Морского салона и Военно-Морского парада ВМФ РФ в честь Дня Российского флота, которые состоялись в июле.

По замыслу организаторов, центральным событием фестиваля станет празднование Дня российской тельняшки. Считается, что в 1874 году император Александр II подписал указ о введении новой формы для моряков, обязательным элементом которой стала полосатая нательная рубаха. В честь 145-летия тельняшки лидер художественной группы "Митьки", у которых "тельник" - часть творческого имиджа, Дмитрий Шагин, пообещал изготовить специальный флаг фестиваля.

- В рамках фестиваля состоится торжественная церемония принятия присяги кадетов Морской школы, - добавили также в Смольном, - будет организована концертная программа, пройдут мастер-классы и соревнования, развернутся интерактивные зоны.

Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов сегодня подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии на подготовку и проведение Морского фестиваля.

Общество Ежедневник Праздники Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал Зеленского исключить обстрелы Донбасса
В Госдуме заявили о провале кампании по делу Скрипалей
Минобороны России показало видео первого полета ударного дрона
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый