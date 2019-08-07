Морской фестиваль в Петербурге посвятят юбилею тельняшки

Темой Санкт-Петербургского международного морского фестиваля в этом году станет 145-летие матросской тельняшки. Как сообщили в администрации Северной столицы, праздник по традиции пройдет в Петропавловской крепости. Точная дата его проведения пока не определена, известно только, что фестиваль состоится в сентябре.

Отметим, что в предыдущие годы городские власти старались провести такое масштабное водное празднество в летние месяцы. Однако в этом году Морской фестиваль пришлось перенести из-за проведения Военно-Морского салона и Военно-Морского парада ВМФ РФ в честь Дня Российского флота, которые состоялись в июле.

По замыслу организаторов, центральным событием фестиваля станет празднование Дня российской тельняшки. Считается, что в 1874 году император Александр II подписал указ о введении новой формы для моряков, обязательным элементом которой стала полосатая нательная рубаха. В честь 145-летия тельняшки лидер художественной группы "Митьки", у которых "тельник" - часть творческого имиджа, Дмитрий Шагин, пообещал изготовить специальный флаг фестиваля.

- В рамках фестиваля состоится торжественная церемония принятия присяги кадетов Морской школы, - добавили также в Смольном, - будет организована концертная программа, пройдут мастер-классы и соревнования, развернутся интерактивные зоны.

Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов сегодня подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии на подготовку и проведение Морского фестиваля.