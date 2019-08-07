Власти Петербурга держат на контроле процесс рекультивации мусорного полигона "Новоселки". Накануне очередная проверка показала, что работы идут в соответствии с планом.

На запах от свалки, расположенной в Выборгском районе города, жители Северной столицы жаловались давно.

В 2017 году полигон был закрыт для приема новых отходов, а спустя год началась рекультивация. Полный срок реализации данного проекта рассчитан на семь лет, то есть до 2025 года.

На первом технологическом этапе специалисты предложили выровнять террикон, высота которого достигает 45 метров (это примерно с 15-этажный дом), и укрыть его специальными изолирующими материалами, построить локальные очистные сооружения сточных вод и станцию активной дегазации.

Как уточнили в Смольном, к началу лета на полигоне было уложено почти 250 тысяч квадратных метров бантомата и дренажного мата. Но фронт работ просто гигантский, ведь общая площадь полигона, который принимал мусор с 1970-х годов около 80 гектаров. До конца года будут изолированы 70 процентов откосов террикона, а полностью первый технологический этап рекультивации завершится к 30 сентября 2020 года.

Сейчас на территорию полигона привозят только грунт и материалы для рекультивации. Но жители по-прежнему беспокоятся, что мусорные кучи могут снова начать расти - на этот раз за счет тех, кто пытается сэкономить на утилизации отходов. Чтобы успокоить граждан и не допустить стихийного разрастания свалки, на "Новоселках" установят систему видеонаблюдения.

Такой же мониторинг будет установлен и за другими городскими свалками. Как подчеркнул врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который лично проверил ход работ на "Новоселках", многолетние накопления мусора в Петербурге - "беда очень серьезная".

Чтобы не допустить стихийного разрастания свалки, на объекте установят систему видеонаблюдения

- Мы поставили задачу до конца года ликвидировать как можно больше свалок, - отметил он. - Это трудно, ведь сначала нужно разобраться, что именно туда привозили, и в зависимости от этого разработать проект рекультивации. Есть разные категории мусора.

Напомним, что в конце июля врио губернатора взял под личный контроль работы по ликвидации стихийных свалок. Общественные активисты предоставили ему данные о 36 таких территориях в 13 районах города, в основном туда свозили строительный мусор и землю из котлованов. На 15 объектах работы по ликвидации уже ведутся, их планируется завершить к ноябрю. Еще девять наиболее объемных свалок ликвидируют в 2020 году. Однако Смольный ставит перед собой задачу навести в городе порядок не только в прямом смысле - на улицах, но и в головах бизнесменов.

- Мы должны обязать нарушителей убрать свой мусор. Если кто-то захотел сэкономить на вывозе мусора, надо штрафовать собственников, заводить уголовные дела, - считает Александр Беглов. - Ликвидация свалки для города по затратам равносильна строительству детского садика. Нужно строго спросить с недобросовестных застройщиков - тех, кто обкрадывает наших детей!

Цифра

757 миллионов рублей выделено на реализацию технологического этапа рекультивации полигона "Новоселки".