Новости

В Томске создали программу для прогнозов урожая дикоросов 13:00
Найден самый большой в мире попугай ростом с ребенка 12:54
В Московском зоопарке поселился первый "кошачий медведь" 12:45
В Сальвадоре вокалиста рок-группы застрелили во время концерта 12:44
Астероид размером с небоскреб пролетит рядом с Землей 10 августа 12:43
Пермские предприниматели собрали помощь для пострадавших в Тулуне 12:41
Стал известен перечень самых популярных услуг у москвичей 12:41
В Магнитогорске завели дело по факту подрыва машины с водителем 12:35
Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака 12:25
В Череповце задержанный за пьяную езду водитель попытался съесть права 12:22
Комплексной системой безопасности оснастят 40 пешеходных переходов Москвы 12:21
Автотуристы выбрали самые качественные дороги в России 12:21
Телеведущий BBC посоветовал полным людям умирать для сохранения планеты 12:16
Hyundai показала хэтчбек с X-образной стойкой 12:11
ЕС заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах 12:11
Заключен под стражу организатор свалки в нижегородском СНТ "Родник" 12:08
Коллега госпитализированного Гафта рассказал о его состоянии 12:08
СК начал проверку после гибели людей под автобусом в Долгопрудном 12:05
Неизвестный подменил руль и сиденья в машине каршеринга в Москве 12:05
В аэропорту Шереметьево установят контейнеры для сбора батареек 11:55
В Хакасии ревнивый мужчина убил сожительницу метлой 11:48
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе 11:45
В Копенгагене произошел взрыв у здания налоговой инспекции 11:40
Супруга Валентина Гафта опровергла информацию об инсульте артиста 11:39
Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Новоселки" заморозят

Мусорный полигон ждет рекультивация
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 172(7930)
Власти Петербурга держат на контроле процесс рекультивации мусорного полигона "Новоселки". Накануне очередная проверка показала, что работы идут в соответствии с планом.

На запах от свалки, расположенной в Выборгском районе города, жители Северной столицы жаловались давно.

Фото: РИА Новости.
Региональные власти смогут освобождать мусорных операторов от ряда налогов

В 2017 году полигон был закрыт для приема новых отходов, а спустя год началась рекультивация. Полный срок реализации данного проекта рассчитан на семь лет, то есть до 2025 года.

На первом технологическом этапе специалисты предложили выровнять террикон, высота которого достигает 45 метров (это примерно с 15-этажный дом), и укрыть его специальными изолирующими материалами, построить локальные очистные сооружения сточных вод и станцию активной дегазации.

Как уточнили в Смольном, к началу лета на полигоне было уложено почти 250 тысяч квадратных метров бантомата и дренажного мата. Но фронт работ просто гигантский, ведь общая площадь полигона, который принимал мусор с 1970-х годов около 80 гектаров. До конца года будут изолированы 70 процентов откосов террикона, а полностью первый технологический этап рекультивации завершится к 30 сентября 2020 года.

Сейчас на территорию полигона привозят только грунт и материалы для рекультивации. Но жители по-прежнему беспокоятся, что мусорные кучи могут снова начать расти - на этот раз за счет тех, кто пытается сэкономить на утилизации отходов. Чтобы успокоить граждан и не допустить стихийного разрастания свалки, на "Новоселках" установят систему видеонаблюдения.

Такой же мониторинг будет установлен и за другими городскими свалками. Как подчеркнул врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который лично проверил ход работ на "Новоселках", многолетние накопления мусора в Петербурге - "беда очень серьезная".

Чтобы не допустить стихийного разрастания свалки, на объекте установят систему видеонаблюдения

- Мы поставили задачу до конца года ликвидировать как можно больше свалок, - отметил он. - Это трудно, ведь сначала нужно разобраться, что именно туда привозили, и в зависимости от этого разработать проект рекультивации. Есть разные категории мусора.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
На Курилах будут делать синтетическую нефть из мусора

Напомним, что в конце июля врио губернатора взял под личный контроль работы по ликвидации стихийных свалок. Общественные активисты предоставили ему данные о 36 таких территориях в 13 районах города, в основном туда свозили строительный мусор и землю из котлованов. На 15 объектах работы по ликвидации уже ведутся, их планируется завершить к ноябрю. Еще девять наиболее объемных свалок ликвидируют в 2020 году. Однако Смольный ставит перед собой задачу навести в городе порядок не только в прямом смысле - на улицах, но и в головах бизнесменов.

- Мы должны обязать нарушителей убрать свой мусор. Если кто-то захотел сэкономить на вывозе мусора, надо штрафовать собственников, заводить уголовные дела, - считает Александр Беглов. - Ликвидация свалки для города по затратам равносильна строительству детского садика. Нужно строго спросить с недобросовестных застройщиков - тех, кто обкрадывает наших детей!

Цифра

757 миллионов рублей выделено на реализацию технологического этапа рекультивации полигона "Новоселки".

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей