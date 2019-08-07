Начнется ли раньше отопительный сезон из-за холодного лета

Из-за аномальных холодов в начале августа в Ненецком автономном округе, в Мурманской области и Республике Коми уже начался отопительный сезон. Если в последних двух регионах тепло будут подавать только в больницы, поликлиники и учреждения образования, то в первом и в жилые дома.

Лето в этом году удивительно капризно. В Европе изнывают от жары, в Сибири купаются в Обском море, а в центральных регионах уже больше месяца холодно и дождливо. Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе минстроя Владимиру Якушеву рассмотреть возможность включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. В своем обращении он мотивирует свою позицию тем, что в июле и начале августа этого года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в квартирах.

В минстрое "РГ" пояснили, что включать или нет центральное отопление решают местные власти, а не федеральный министр. "У нас страна большая, есть муниципалитеты, где батареи не выключают круглый год", - сообщили в пресс-службе ведомства.

- В ЯНАО отопительный сезон может и не заканчиваться, - подтвердила "РГ" исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева. - Такие погодные колебания в последнее время встречаются все чаще. Например, в этом году холодное лето в центральной России, а в прошлом году оно было в Поволжье. А до этого, если помните, в мае в Москве выпадал снег и повторно включали отопление. К этому уже начинаем привыкать".

В Ненецком автономном округе отопительный сезон в этом году закончился 29 июня. А уже в конце июля в регионе началось резкое похолодание, столбик термометра днем не поднимается выше 10 градусов, ночью в отдельных районах доходит почти до нуля.

Экстремально раннее начало отопительного сезона создает проблемы коммунальщикам особенно в северных регионах, где нужно успеть завезти топливо

- Теплоснабжающие компании обязаны начинать отопительный сезон не по графику, а исходя из температуры воздуха. Поэтому к ситуации они отнеслись с пониманием. Подача тепла в регионе уже началась, - отметил сотрудник комитета информационной политики и взаимодействия со СМИ Ненецкого автономного округа Артем Ермаков.

По словам Светланы Разворотневой, центральное отопление в регионе должно быть запущено, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится не выше восьми градусов тепла. Позже нельзя держать батареи холодными, раньше - пожалуйста. Это прописано в санитарных нормах, которыми должны руководствоваться региональные власти, когда принимают решение о запуске или окончании отопительного сезона.

Экстремально раннее начало отопительного сезона создает проблемы коммунальным службам. Особенно в северных регионах за время, пока открыта навигация, нужно успеть завезти топливо для котельных. Межотопительный период на Севере короток, нужно успеть проверить и отремонтировать все тепловые сети и котельные.

В Коми тепло пришло пока только в Сыктывкар. Здесь подают отопление в социально-культурные учреждения. В жилых домах батареи пока включать не будут.

- Нам мэрия дала поручение, мы исполняем, - говорит Эллина Максурова, пресс-секретарь компании, которая осуществляет поставки тепла в Сыктывкар. Максурова подчеркивает, все работы производятся в четком соответствии с нормативами. Сыктывкар - это самый "южный" город в Коми, куда подают тепло компании. Сейчас активно ведется подготовка к отопительному сезону в Сосногорске, Ухте, Инте и Воркуте. Там лето также выдалось прохладным, но до той самой среднесуточной температуры, после которой батареи обязаны включать, пока не дошло. Мэр Воркуты Игорь Гурьев почти каждый день отвечает на один и тот же вопрос: когда дадут тепло. Сейчас по планам в Воркуте отопительный сезон должен стартовать до 24 августа.

В Воркуте на ремонт и испытания теплосетей оставалось совсем немного времени. Отопительный сезон здесь длился целых 311 дней, батареи в городе отключили только 2 июля, чего не бывало уже десять лет.

В Заполярье тепло начали подавать в больницы и соцучреждения Мурманска, Оленегорска и Ковдора. Жители Мурманской области обычно шутят, что лето в регионе короткое, зато малоснежное. В этом году снег в июле здесь действительно выпадал, многие жители все два летних месяца проходили в теплых куртках. Из-за позднего окончания отопительного сезона в регионе не успели провести плановый ремонт инженерных сетей, работы продолжаются авральными темпами и должны быть завершены в конце августа. Тогда, рассчитывают региональные власти, тепло начнет поступать и в жилые дома.