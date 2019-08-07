В Петербурге заслуженный тренер России по самбо погиб в ДТП

В Санкт-Петербурге в результате ДТП погиб Валерий Дербин - заслуженный тренер России и мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо.

Дербин был другом семьи боксера, депутата Государственной Думы Николая Валуева, а также тренером его сына.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла на севере города вечером 6 августа.

63-летний Дербин, управляя Hyundai Tucson, в 21.40 наехал на припаркованный на улице Михаила Дудина (Выборгский район) автомобиль BMW, преодолел бордюр и, оказавшись на встречной полосе, столкнулся с также припаркованными Audi и Kia. Водитель скончался до приезда скорой помощи, на его теле не было внешних повреждений.

Слова прощания на своих страницах в социальных сетях разместили сын погибшего Евгений Дербин и его сестра Ирина Каротом-Дербина, профессиональная фигуристка, чемпионка Санкт-Петербурга в 1993-1998 годах, ныне работающая тренером в Люксембурге.

Свои соболезнования по поводу случившегося выразил и сам Николай Валуев.