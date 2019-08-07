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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Цветы и выстрел

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 173(7931)
Петербург отметит 75-летие с момента окончания Ленинградской битвы. Дата 9 августа официально внесена в городской календарь праздников и памятных дат в 2017 году.

Сражение под Ленинградом стало одним из самых продолжительных в истории Великой Отечественной войны, оно продолжалось с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года, то есть фактически ровно три года. Считается, что в Ленинградской битве безвозвратные потери советских войск (убитыми) составили около миллиона человек, санитарные (ранеными) - около двух миллионов человек.

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В этом году официальное празднование Дня окончания битвы за Ленинград пройдет всего во второй раз. На местах воинских захоронений - Пискаревском и Серафимовском кладбищах, других военных мемориалах - состоятся церемонии возложения венков и цветов. В полдень из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет сделан памятный выстрел, посвященный Дню окончания Ленинградской битвы. В Госпитале для ветеранов войн состоится торжественный митинг, посвященный Дню окончания Ленинградской битвы, а в детском лагере "Зеркальный" - торжественная тематическая линейка и возложение гирлянды памяти к мемориалу в честь военных летчиков.

Вечером в историческом парке "Россия - моя история" прозвучит Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича в исполнении Сводного филармонического оркестра Санкт-Петербурга.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие прорыва блокады Ленинграда Вторая мировая война
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