Петербургские ученые дополнили модель Млечного Пути

Астрономы из СПбГУ уточнили координаты нескольких миллионов звезд и создали дополнительную модель Млечного Пути.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на кафедру астрономии СПбГУ, петербургские ученые проанализировали информацию, полученную телескопом Gaia Европейского космического агентства, и смогли более детально определить координаты и траектории движения нескольких миллионов звезд. Благодаря этой работе астрономам удалось уточнить структуру и динамическую модель нашей галактики - Млечного Пути.

По словам исполняющего обязанности заведующего кафедрой астрономии Сергея Петрова, европейские коллеги поделились результатами измерений телескопа, которые находились в инструментальной системе координат самого космического аппарата. У российских ученых ушло несколько месяцев на то, чтобы преобразовать их в небесную систему координат, а затем вычислить движение звезд.

Полученная астрономами информация позволит сделать новые выводы о строении нашей галактики и движении ее рукавов. Сергей Петров рассчитывает, что это исследование приблизит решение проблемы скрытой массы: поможет рассчитать точную массу вещества во Вселенной.