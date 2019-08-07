В Калининградской области в городе Мамоново появилось огромное граффити Героя Советского Союза Николая Мамонова. Последние штрихи сделала дочь советского военачальника Валентина Бондарева.

Николай Васильевич Мамонов - молодой командир полка, освобождавший Белоруссию и Польшу в годы Великой Отечественной войны. Он был смертельно ранен во время Восточно-Прусской операции 1944-1945 годов и похоронен в Калининградской области. Семнадцатиметровое изображение украсило стену одного из домов в городе, названном в честь героя.

По словам дочери Николая Мамонова, портрет очень похож на оригинал. Валентина Бондарева приехала в Калининградскую область, чтобы почтить память отца и оценить масштабное граффити. Именно она добавила к муралу последние штрихи, раскрасив имя героя краской из баллончика.

- Въезжаешь в город - и видишь отца. Глядя на граффити, испытала горечь, что не пришлось увидеть его живым, и в то же время радость, что подвиг отца не забыт. Меня переполняет чувство благодарности, - сказала Валентина Николаевна.

Следующим станет портрет снайпера Розы Шаниной

Новое художественное произведение - часть патриотического стрит-арт-проекта "Целый мир помнит их в лицо", который стартовал в регионе 9 мая 2018 года. Он посвящен героям, в честь которых названы города и улицы Калининградской области, а также историческим подвигам. Организаторами выступили Союз добровольцев России, региональные и муниципальные власти.

За год с небольшим в Черняховске и Гусеве появились портреты Героев Советского Союза Ивана Черняховского и Сергея Гусева. Багратионовск украсило граффити с изображением полководца Петра Багратиона, а приморский городок Пионерский - триптих, посвященный двум друзьям, летчикам морской авиации и Героям Ивану Шаманову и Эрику Гептнеру.

По словам одного из лидеров Союза добровольцев России Виктора Романова, следующим станет портрет советского снайпера Розы Шаниной в Гвардейске. При этом, как отметил общественник, проект шагнул далеко за пределы региона. Он будет реализован в Пскове, уже утвержден дизайн проекта в Белгороде, ведутся переговоры с руководством Центрального района Санкт-Петербурга и представителями Северной Осетии.

- Реализация проекта превратит улицы наших городов в своеобразные музеи памяти под открытым небом, - подчеркнул Виктор Романов. - Их задача - не только привлекать туристов. Изображения героев, отдавших жизни во имя Отечества, передают атмосферу того непростого времени и связывают наше поколение с героическим поколением победителей.

Кстати

Художник с размахом

Автор портрета Николая Мамонова - художник Глеб Михайлов, известный калининградцам своими необычными стрит-арт-работами. Именно его "перу" принадлежат портрет Льва Толстого на улице Комсомольской в Калининграде и композиция "Сальвадор Дали" в Центральном парке, ставшие новыми городскими достопримечательностями. А также портрет космонавта Алексея Архиповича Леонова, который весной прошлого года появился на улице Космонавта Леонова.