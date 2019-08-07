Упрощенный визовый режим для иностранцев заработал в Калининградской области в начале июля и спровоцировал настоящий туристический бум. За первый месяц, по информации регионального пограничного управления ФСБ России, заявки на оформление электронных виз подали более 17 тысяч человек. Более семи тысяч путешественников, которых местные жители окрестили "электрониками", уже приехали в Янтарный край. Наиболее активны жители Литвы и Польши, а также Латвии и Германии, расположенных в нескольких часах езды от Янтарного края.

Ранее упрощенный визовый режим действовал в нашей стране только на территории Дальнего Востока. Он распространяется на граждан 19 государств. В "калининградский" список вошли уже 53 страны из "дальневосточного" перечня и более 30 государств Европы.

Однократная электронная виза выдается бесплатно на восемь дней с туристической, деловой или гуманитарной целью. Максимальный срок оформления - четыре календарных дня, независимо от выходных и праздников. Нужно только заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД РФ и прикрепить фотографию. Пересечь границу можно через калининградский аэропорт Храброво, морские, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Сервис начал работать 1 июля. А вечером 3 июля в Янтарный край прибыл первый "электронный" турист - школьница из польского города Эльблонга Юстина Петршняк. Это второй визит девочки в регион, в прошлом году она приезжала на чемпионат мира по футболу. Юстине очень понравился Калининград, поэтому новость об упрощенном визовом режиме ее семья встретила с большим энтузиазмом.

- Мы узнали об электронных визах из российских СМИ, и в полночь 1 июля начали заполнять анкеты, - рассказывает мама Юстины Анна. - Уже спустя два дня мы получили визы.

Однократная электронная виза выдается бесплатно на восемь дней

Ярослав Стенцель, журналист газеты "Голос Поморья" из польского города Слупска, тоже приехал в Калининградскую область во второй раз. Пять лет назад он посетил Калининград по работе - брал интервью у губернатора региона.

- Очень хотел вернуться, но оформление обычной российской визы - довольно сложная и длительная процедура, - признается Ярослав. - А сейчас я все сделал не выходя из дома. Никаких проблем с анкетой у меня не возникло. Некоторые сложности были с фото. Но с четвертого раза система фотографию приняла.

Затем на границе мою распечатанную электронную визу обрабатывали достаточно долго, около часа. Если не считать двух этих небольших заминок, все прошло замечательно. Ваши электронные визы - отличная идея!

В первый день своего визита Ярослав пошел в Музей янтаря, осмотрел храм Христа Спасителя и храм Александра Невского. Во второй день мы пригласили коллегу в калининградскую редакцию "Российской газеты", а потом он отправился в Музей Мирового океана и зоопарк.

- В Калининграде так много интересных музеев, которые я хочу посетить, - продолжает Ярослав Стенцель. - Еще я планирую съездить в приморские города - Зеленоградск и Светлогорск. Хочу также увидеть Крест святого Адальбера - он установлен недалеко от Балтийска в месте, где святой Адальберт Пражский в X веке проповедовал среди пруссов. Я приехал на максимальный срок - восемь дней. Но если бы была возможность, гостил бы в Калининградской области месяц или даже два.

Планы Ярослава, к сожалению, сорвались по личным причинам. Но он собирается вновь вернуться в Калининград, благо получить визу теперь очень просто.

Пользу от нововведения уже ощутили все игроки туристического рынка Калининградской области. Это и отельеры, и предприятия общепита, и региональные туроператоры, специализирующиеся на въездном туризме. Даже санатории, которые раньше практически не принимали иностранных гостей, подтверждают: к ним поехали туристы из Германии, Хорватии, Польши, других стран.

Сейчас калининградские власти и представители турбизнеса рекламируют упрощенный визовый режим за границей. Пресс-конференции и презентации прошли в Клайпеде (литовский город в 50 километрах от калининградско-литовской границы), Вильнюсе, Варшаве. А в конце июля в Гданьске - крупном польском городе в 200 километрах от Калининграда - открылся информационно-туристический центр Калининградской области.

- Интерес очень большой. К нам едут семьями из самых разных стран. Это не только наши страны-соседи - Литва, Польша, Латвия и Германия. Также приезжают туристы из Японии, Мексики и других точек мира. Прогнозируем, что в этом году у нас значительно увеличится иностранный туристический поток, - подводит итог министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Как у соседей

С 1 октября упрощенный визовый режим начнет действовать на территории Санкт-Петербурга. С таким предложением временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов обратился к Владимиру Путину, и президент инициативу поддержал. Указ глава государства подписал 18 июля. До конца сентября правительство РФ должно утвердить перечень иностранных государств, граждане которых получат "петербургские" электронные визы, и пунктов пропуска, работающих с "электрониками". Упрощенный режим распространится, помимо Санкт-Петербурга, на Ленинградскую область.

- Почему президент добавил Ленинградскую область? Потому что пункты пропуска, таможенные и пограничные, для железнодорожного и автомобильного транспорта находятся на территории Ленинградской области. А у нас - только аэропорт и морской порт, - пояснил Александр Беглов.

В 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет ряд знаковых международных событий, таких как Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и другие.

Кстати

Подать заявку на "калининградскую" электронную визу можно здесь.