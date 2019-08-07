Ранее упрощенный визовый режим действовал в нашей стране только на территории Дальнего Востока. Он распространяется на граждан 19 государств. В "калининградский" список вошли уже 53 страны из "дальневосточного" перечня и более 30 государств Европы.
Однократная электронная виза выдается бесплатно на восемь дней с туристической, деловой или гуманитарной целью. Максимальный срок оформления - четыре календарных дня, независимо от выходных и праздников. Нужно только заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД РФ и прикрепить фотографию. Пересечь границу можно через калининградский аэропорт Храброво, морские, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.
Сервис начал работать 1 июля. А вечером 3 июля в Янтарный край прибыл первый "электронный" турист - школьница из польского города Эльблонга Юстина Петршняк. Это второй визит девочки в регион, в прошлом году она приезжала на чемпионат мира по футболу. Юстине очень понравился Калининград, поэтому новость об упрощенном визовом режиме ее семья встретила с большим энтузиазмом.
- Мы узнали об электронных визах из российских СМИ, и в полночь 1 июля начали заполнять анкеты, - рассказывает мама Юстины Анна. - Уже спустя два дня мы получили визы.
Ярослав Стенцель, журналист газеты "Голос Поморья" из польского города Слупска, тоже приехал в Калининградскую область во второй раз. Пять лет назад он посетил Калининград по работе - брал интервью у губернатора региона.
- Очень хотел вернуться, но оформление обычной российской визы - довольно сложная и длительная процедура, - признается Ярослав. - А сейчас я все сделал не выходя из дома. Никаких проблем с анкетой у меня не возникло. Некоторые сложности были с фото. Но с четвертого раза система фотографию приняла.
Затем на границе мою распечатанную электронную визу обрабатывали достаточно долго, около часа. Если не считать двух этих небольших заминок, все прошло замечательно. Ваши электронные визы - отличная идея!
В первый день своего визита Ярослав пошел в Музей янтаря, осмотрел храм Христа Спасителя и храм Александра Невского. Во второй день мы пригласили коллегу в калининградскую редакцию "Российской газеты", а потом он отправился в Музей Мирового океана и зоопарк.
- В Калининграде так много интересных музеев, которые я хочу посетить, - продолжает Ярослав Стенцель. - Еще я планирую съездить в приморские города - Зеленоградск и Светлогорск. Хочу также увидеть Крест святого Адальбера - он установлен недалеко от Балтийска в месте, где святой Адальберт Пражский в X веке проповедовал среди пруссов. Я приехал на максимальный срок - восемь дней. Но если бы была возможность, гостил бы в Калининградской области месяц или даже два.
Планы Ярослава, к сожалению, сорвались по личным причинам. Но он собирается вновь вернуться в Калининград, благо получить визу теперь очень просто.
Пользу от нововведения уже ощутили все игроки туристического рынка Калининградской области. Это и отельеры, и предприятия общепита, и региональные туроператоры, специализирующиеся на въездном туризме. Даже санатории, которые раньше практически не принимали иностранных гостей, подтверждают: к ним поехали туристы из Германии, Хорватии, Польши, других стран.
Сейчас калининградские власти и представители турбизнеса рекламируют упрощенный визовый режим за границей. Пресс-конференции и презентации прошли в Клайпеде (литовский город в 50 километрах от калининградско-литовской границы), Вильнюсе, Варшаве. А в конце июля в Гданьске - крупном польском городе в 200 километрах от Калининграда - открылся информационно-туристический центр Калининградской области.
- Интерес очень большой. К нам едут семьями из самых разных стран. Это не только наши страны-соседи - Литва, Польша, Латвия и Германия. Также приезжают туристы из Японии, Мексики и других точек мира. Прогнозируем, что в этом году у нас значительно увеличится иностранный туристический поток, - подводит итог министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
С 1 октября упрощенный визовый режим начнет действовать на территории Санкт-Петербурга. С таким предложением временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов обратился к Владимиру Путину, и президент инициативу поддержал. Указ глава государства подписал 18 июля. До конца сентября правительство РФ должно утвердить перечень иностранных государств, граждане которых получат "петербургские" электронные визы, и пунктов пропуска, работающих с "электрониками". Упрощенный режим распространится, помимо Санкт-Петербурга, на Ленинградскую область.
- Почему президент добавил Ленинградскую область? Потому что пункты пропуска, таможенные и пограничные, для железнодорожного и автомобильного транспорта находятся на территории Ленинградской области. А у нас - только аэропорт и морской порт, - пояснил Александр Беглов.
В 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет ряд знаковых международных событий, таких как Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и другие.
Кстати
Подать заявку на "калининградскую" электронную визу можно здесь.