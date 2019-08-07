На улицах столицы Поморья все лето кипит работа: столько дорожной техники за сезон архангелогородцы, пожалуй, еще не видели. Как и во многих городах нашей страны, качество дорог всегда считалось одной из главных проблем Архангельска. Успехи в ее решении были. Например, прошлым летом город начал масштабную реконструкцию стратегического Ленинградского проспекта. А в этом году областной центр занесли на карту национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). И процесс не просто пошел - рванул, как гоночный болид.

Небывалый масштаб

Больше половины Воскресенской улицы, почти весь проспект Дзержинского, участки Троицкого и многострадального Новгородского, испытание которым не выдержали бы лучшие гонщики мира, - эти и другие больные "артерии" города уже вылечили на 55-97 процентов (такова степень готовности объектов). Важно, что работы идут не только на магистральных, но и на второстепенных дорогах. В порядок приводят улицу Ленина, левобережные Нахимова, Зеньковича, Доковскую... Всего в списке двенадцать объектов, или восемнадцать километров дорог.

Нацпроект БКАД работает на условиях софинансирования. Из федерального бюджета Архангельск получает 485 миллионов рублей, еще 115 миллионов выделила городская казна.

- Это самые масштабные работы на дорогах областного центра - и по объемам финансирования, и по протяженности участков, которые в итоге будут соответствовать современным стандартам безопасности и качества, - отмечает глава Архангельска Игорь Годзиш. - Суммы выделенных средств и площадь ремонтируемых дорог почти в три раза превышают предыдущие показатели. Важность этого проекта для города трудно переоценить, ведь некоторые архангельские дороги не ремонтировались десятки лет. Причем объекты в рамках БКАД будут сдаваться в комплексе: не только верхнее асфальтобетонное покрытие, но и борты, парковочные "карманы", ограждения должны быть в полном порядке. Кстати, рассматривается вопрос замены леерных ограждений зелеными изгородями, которые украсят городские улицы.

Гарантия - четыре года

Современные дорожные работы действительно отличаются не только размахом, но и принципиально новым подходом. Во-первых, само полотно теперь состоит из нескольких слоев, которые еще надо уметь правильно нанести. Коммунальщики, например, соблюсти все нюансы вряд ли смогут, поэтому администрация города просит их согласовывать свой график работ с дорожным, чтобы потом не разрывать уже готовые участки ради латания труб.

Работы идут с опережением графика и соблюдением всех технологий

Во-вторых, дорога на пять с плюсом в XXI веке должна быть, как Мэри Поппинс, в которой идеально все - от шпильки до булавки. Бордюрный камень заменяют на монолитный - специалисты утверждают, что ему не будет износу. Благодаря правильно обустроенным "карманам" автобусы смогут нормально подъезжать к остановкам. Даже прилегающие к дорогам газоны будут благоустроены.

- Технологические решения, которые сейчас используются - горячая регенерация асфальта, литые борты и так далее, - хорошо зарекомендовали себя не только в других регионах страны, но и в Архангельске с его особыми климатическими условиями, - ставит акцент заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин. - Гарантийный срок работ по этому проекту - четыре года. Конечно, обновленные дороги прослужат намного дольше, но в случае обнаружения недостатков подрядчик должен будет их устранить.

Быстрее, чем по графику

Ремонт на архангельских дорогах регулярно контролируют глава Архангельска и представители горадмина, в рейдах непременно участвуют общественники и журналисты. А первый августовский объезд участков, которые ремонтируются в рамках БКАД, провели совместно с губернатором Поморья Игорем Орловым. В маршрут вошли три проспекта: Новгородский, Ленинградский и Дзержинского.

Итоги подвели на совещании в Архавтодоре. Самое главное - масштабные работы идут с опережением графика и соблюдением технологий.

- Наш регион получил возможность использовать солидные объемы федеральных средств для решения задач по обновлению дорог, - подчеркнул губернатор. - Необходимо это использовать, изучать опыт других регионов, формировать контракты на долго-

срочную перспективу. Изначально мы сформулировали задачу: не просто заасфальтировать дороги, а создать в рамках этой главной системы коммуникаций достойные условия для жителей области.

- Все объекты, которые подлежат ремонту, определены, и мы готовы к разговору о переводе их на долгосрочные двух-трехлетние контракты, - сообщил Игорь Годзиш. - Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рассчитан на шесть лет, и с его помощью мы планируем привести в порядок всю дорожную сеть Архангельска. В 2020 году будут отремонтированы еще 15 объектов.

При этом город находит средства на участки, которые пока не охвачены нацпроектом или не попадают в него по параметрам. Так, из городского бюджета дополнительно уже выделили средства на проспекты Московский и Обводный канал, чтобы они смогли выдержать нагрузку после закрытия на ремонт Северодвинского моста (по нацпроекту за них возьмутся только через год). Также будут ремонтироваться дороги в Цигломени, Соломбале, Северном округе и других районах города.

Срок окончания работ по проекту БКАД в этом году - 31 октября. Но основной объем должен быть завершен уже в сентябре, после чего останется только облагородить прилегающие территории.

Кстати

Для повышения безопасности дорожного движения в Архангельске модернизируют 16 пешеходных переходов (из них семь - возле учебных заведений) и 15 светофорных комплексов. Кроме того, на улицах города установят около трех тысяч метров пешеходных ограждений.

Фото: пресс-служба администрации Архангельска

Тем временем

В Архангельске началось строительство новой школы.

Современное учебное заведение появится в округе Варавино-Фактория. В трехэтажной школе на 860 учеников разместится 48 кабинетов для занятий. По контракту объект должен быть готов к декабрю 2021 года. Стоимость строительства составит почти миллиард рублей. Школу возводят за счет средств областной и муниципальной программ.