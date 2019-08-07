В Калининграде стартовало строительство нового спортивного центра с бассейном олимпийского класса. Его возводят в Южном парке, неподалеку от главного железнодорожного вокзала города.

Площадь спорткомплекса - около 11 тысяч квадратных метров. Помимо 50-метрового бассейна с десятью дорожками и трибунами на 500 мест, в здании будут работать детский бассейн, залы для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки.

Объект, согласно планам, достроят к концу следующего года. Там пройдут регулярные тренировки, всероссийские сборы и международные соревнования по классическому и синхронному плаванию. Кроме того, в спорткомплексе получит прописку областная школа по современному пятиборью.

- Это один из самых востребованных проектов калининградского спорта, призванный не только разгрузить бассейн спорткомплекса "Юность", но и составить единый кластер со стадионом "Локомотив", - подчеркнула министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. - Бассейн будет доступен не только для спорта высших достижений, но и для массового сегмента. А стадион, напомню, получит легкоатлетическое ядро в рамках программы наследия ЧМ-2018.

Справка "РГ"

Общая стоимость строительства превысит 400 миллионов рублей. Из них более 300 миллионов выделит федеральный бюджет.