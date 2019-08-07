В Карелии пройдет матч в память о погибшей команде "Пахтакор"

В Петрозаводске пройдет футбольный матч любительских команд Узбекистана и России в память о погибшей в авиакатастрофе команде "Пахтакор". 11 августа будет 40 лет, как это произошло.

В этот же день, 11 августа, спортсмены-любители из двух стран выйдут на поле, чтобы отдать дань памяти футболистам "Пахтакора", многие из которых входили в сборную команду СССР.

Организовали мероприятие региональная общественная организация "Спортивная инициатива" вместе с представительством Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев в Карелии, национально-культурных объединений.

Справка "РГ"

Футбольный клуб "Пахтакор" был основан 8 апреля 1956 года. Это один из самых известных клубов Узбекистана. 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском потерпели крушение сразу два самолета - они столкнулись. Один выполнял рейс Ташкент-Минск и на его борту были 83 человека, в том числе 17 футболистов "Пахтакора". Второй самолет следовал из Челябинска в Кишинев, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Все 178 человек погибли. В Днепродзержинске установлен монумент в память о футболистах.