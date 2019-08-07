В Ленобласти вышку сотовой связи снесли по решению суда

В Ленинградской области по решению суда снесена вышка сотовой связи, которая была установлена незаконно. "Российская газета" еще раз изучила нормативные документы и спросила у контролирующих органов, куда стоит жаловаться в подобных случаях.

О неприятных сюрпризах от сотовых операторов, которые то и дело обнаруживают рядом со своими садами и огородами дачники, "РГ" уже писала (Российская газета - Санкт-Петербург N 154 (7912). Например, в Тосненском районе Ленинградской области свои опасения, что новая станция сотовой связи будет оказывать негативное воздействие и на людей, и на посадки, жители высказали в письменном виде региональному Роспотребнадзору и прокуратуре Ленинградской области. Окончательных результатов пришлось ждать почти полгода - но дело того стоило.

- Решением Приморского районного суда города Санкт-Петербурга исковые требования природоохранной прокуратуры Ленинградской области удовлетворены в полном объеме, - сообщили в надзорном ведомстве. - Данное решение было обжаловано, однако решением Санкт-Петербургского городского суда решение

Приморского районного суда о сносе вышки сотовой связи оставлено без изменений.

Основанием в данном случае стали результаты проверки природоохранной прокуратуры, которая показала, что в нарушение требований действующего законодательства лесной участок в квартале 110 выдела 3 Лисинского участкового лесничества компания - оператор сотовой связи заняла и использовала самовольно.

Однако даже при наличии необходимых разрешений размещение вышки можно оспорить. Основанием для этого может служить, например, определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, вынесенное еще в прошлом году. Напомним, тогда в Московской области собственница участка сдала его в аренду под размещение базовой станции сотовой связи. Назначение данного участка - ИЖС, поэтому использовать его иным образом нельзя, установил суд.

Даже при наличии разрешений размещение вышки можно оспорить

В Ленинградской области сейчас аналогичная ситуация. В СНТ "Малиновка" Выборгского района собственник продал участок сотовой компании под размещение вышки связи.

- У нас участки размером 25 на 40 метров, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница садоводства Дарья Алемаскина, - а фундамент вышки - 15 на 15 метров. Так что теперь из окон мы смотрим на эту конструкцию и боимся. Наши дома построены на сваях длиной шесть-семь метров, таковы особенности грунтов.

Устоит ли на бетонных блоках конструкция высотой 51 метр (лично мерили на земле), мы не знаем.

Пока обращения "малиновцев" в надзорные органы результата не принесли. Единственная надежда садоводов - на оплошность строителей: при размещении станции они захватили часть общественных земель СНТ, и уже есть предписание об устранении нарушения. Если же вышку не снесут, придется доказывать в суде, что территория садоводства относится к землям сельхозназначения, разрешенный вид использования - "для садоводства". Однако, поскольку в России правовая система не является прецедентной, то есть решение по судебному иску не может являться основанием для вынесения аналогичного решения в схожих обстоятельствах, то не исключено, что садоводам "Малиновки" тоже придется пройти весь юридически предписанный путь - до Верховного суда.

Вообще эксперты отмечают, что число базовых станций неуклонно растет - у пользователей постоянно повышаются требования к качеству и скорости интернет-соединения, внедряются новые стандарты связи. Например, у одного из основных игроков "большой тройки" в Петербурге и Ленинградской области размещено почти 2,5 тысячи станций. Поэтому основная задача органов государственного регулирования - обеспечить защиту интересов и здоровья граждан.

Государственные стандарты в России полностью исключают опасное для здоровья воздействие электромагнитных волн на организм человека - такое разъяснение дал Роскомнадзор по ПФО. - Установка и эксплуатация базовых станций операторов, так же как и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются законодательством и контролируются уполномоченными государственными органами (Роспотребнадзор).

После строительства базовой станции, место для установки которой должно быть обязательно согласовано с органом местной власти, подразделения Роспотребнадзора проверяют на суммарную мощность электромагнитного излучения (ЭМИ), которая не должна превышать установленных норм. В противном случае разрешение на эксплуатацию выдано не будет. Уточнить, выдавали ли соответствующее разрешение органы муниципальной власти Селезневского сельского поселения, в границах которого расположено СНТ "Малиновка", к моменту публикации не удалось.