Новые стандарты медицинского обслуживания досрочно вводятся в Санкт-Петербурге. Так, сегодня уже 37 детских и 14 взрослых поликлиник переведены на "бережливые" принципы работы: это значит, что они берегут время пациентов, сокращая очереди в регистратуру и на прием в кабинет врача.

К 1 сентября в общей сложности 83 поликлиники, в том числе 69 детских, будут оснащены всем необходимым, чтобы работать по нормативам "бережливой поликлиники", что означает: время ожидания приема или сдачи анализа не должно превышать двух-трех минут.

Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов отметил, что горожане должны быть информированы о том, какие поликлиники и когда перейдут на новый формат работы:

- Люди должны знать о переменах в работе поликлиник и понимать, какие возможности у них появляются, - сказал он, проверяя выполнение внедряемых новшеств.

Еще одна новация, упрощающая для пациентов пребывание в медицинском учреждении и последующее наблюдение у врача, - внедрение электронных медицинских карт. К концу будущего года всем пациентам во всех медучреждениях будут оформлены именно такие. А к концу текущего года на электронные медкарты перейдут все родильные дома Петербурга, так что вновь рожденные горожане будут уже пользоваться только современным форматом медобслуживания. К слову, электронные медицинские карты тоже являются частью "бережливого формата".

Первое же внедрение новшеств вполне себя оправдало. Так, в поликлинике N 78 Фрунзенского района, например, с 1 июля на новую систему записи к врачам - через терминалы в холле, на сайте gorzdrav.spb.ru и по телефону - перешли все специалисты. Очереди в регистратуру исчезли - теперь пациенты обращаются туда только в экстренных случаях. Полностью оптимизировано проведение диспансеризации, а компьютерами оснащены рабочие места не только врачей, но и медсестер.

- Такая модель медицинского учреждения экономит время и деньги пациентов, - подчеркнул Александр Беглов, побывав в этой поликлинике с деловым визитом. - Ведь до сего дня многие люди выбирали учреждения коммерческой медицины только потому, что там не нужно тратить время на длительное ожидание приема у врача.

До конца года, отмечают эксперты, "бережливыми" станут все 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга.

Заметные перемены ожидают в ближайшем будущем детское здравоохранение города и службу экстренной помощи пациентам.

Так, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе к концу 2021 года завершат строительство нового корпуса. Здесь будет действовать семь круглосуточных операционных, появится 48 мест реанимации и интенсивной терапии, а также самое современное и передовое оборудование.

В конце июля в НИИ после долгого перерыва провели успешную операцию по трансплантации печени. Первой пациенткой стала 54-летняя женщина, страдавшая аутоиммунным гепатитом. Операция длилась 6 часов 25 минут и прошла успешно, пациентка выздоравливает. В институте планируют поставить подобные операции "на поток". Таким образом, сложнейшие трансплантологические операции в Петербурге будут выполняться в штатном режиме не только медучреждениями федерального статуса, но и больницами городского здравоохранения, что повысит доступность этих операций для пациентов.

Большие ожидания горожан связаны и с реализацией "Программы развития детского здравоохранения Санкт-Петербурга", которая началась сейчас в городе на Неве. Она позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, увеличит долю детей, взятых под диспансерное наблюдение, укрепит их репродуктивное здоровье.

По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Евгения Антипова, главной целью программы является снижение младенческой смертности до 3,5 случая на 1000 новорожденных. На конец 2018 года этот показатель составил 3,8.

Один из способов снижения младенческой смертности - госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения, специальные перинатальные центры. Это позволит обеспечить более качественную помощь недоношенным новорожденным детям с первых минут жизни.

Главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик говорит, что в Северной столице ежегодно рождается примерно 800 детей с пороками развития, которым необходимы хирургические операции сразу после рождения. Кроме того, примерно 500 детей рождаются с экстремально низкой массой тела - менее килограмма. Сейчас сразу после рождения они нуждаются в срочной транспортировке в ДКБ N 1, которая работает с перегрузкой. Однако после строительства перинатального центра, который начнут возводить в следующем году, такой необходимости уже не будет.