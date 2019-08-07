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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И старым, и малым

Многодетная семья получила в подарок "трешку", а блокадница — ремонт в квартире
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 173(7931)
В Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета - удивительное и радостное событие. Впервые за всю историю существования медучреждения женщина родила здесь сразу четверых малышей.
Врио губернатора Александр Беглов пообещал многодетной семье Морозовых постоянную помощь от города. Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Врио губернатора Александр Беглов пообещал многодетной семье Морозовых постоянную помощь от города. Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Врио губернатора Александр Беглов пообещал многодетной семье Морозовых постоянную помощь от города. Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

К дню рождения Диана, Богдан, Роман и Алексей Морозовы уже получили первые подарки от города - трехкомнатную квартиру и няню за счет бюджета.

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Три мальчика и девочка родились 23 июля и оставались в перинатальном центре около двух недель, чтобы немного подрасти. При рождении мальчики весили 1,8, 1,9 и 1,58 килограмма, девочка - 1,54 килограмма. В день выписки семью поздравил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Теперь вы многодетная семья, а таким семьям наш город оказывает серьезную поддержку, - отметил он.

Специально для новой многодетной семьи город раньше запланированного запустит программу предоставления социальной помощницы - няни. Как рассказали в правительстве Санкт-Петербурга, "Оксана Морозова первой опробует новую услугу, а ее пожелания и впечатления будут учтены в дальнейшей работе службы". Другие петербургские семьи смогут пользоваться услугами "городской няни" с 1 января 2020 года.

Оформить все необходимые документы семье поможет социальный участковый

Кроме того, Морозовым полагаются выплаты на каждого ребенка при рождении, выплаты на многодетную семью, а также региональный материнский капитал. Оформить все необходимые документы для их получения семье поможет социальный участковый. Этот сервис запущен в Северной столице с 1 июля нынешнего года, и за первый месяц работы необходимую помощь уже получили 23 тысячи человек. По данным Смольного, было оформлено 14 тысяч срочных услуг и принято более пяти тысяч заявлений на организацию социальной помощи.

- Новый институт известен еще не всем горожанам, - отметил Александр Беглов, который лично проконтролировал первые итоги работы новой службы и пообщался с сотрудниками, - поэтому важно, чтобы обратная связь из медучреждений, фондов, от общественных организаций приходила к вам. Вы - главные координаторы, от которых зависит, как будет организована помощь конкретному человеку. Особое внимание необходимо уделять пожилым людям.

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Здесь, кстати, власти Петербурга не ограничиваются только предоставлением положенных льгот. Недавно по поручению Александра Беглова в квартире петербургской блокадницы Татьяны Васильевны Исаковой сделали косметический ремонт. Жилье 88-летней женщины затопили соседи сверху, убрать воду она смогла самостоятельно, а вот вывести сырость от промокших стен и полов, просушить ковры - уже нет. Пожилая женщина стала задыхаться, спать приходилось в маске-респираторе, а время коротать на балконе... Выходить на улицу ей трудно - болят суставы, и передвигаться Татьяна Васильевна может только с помощью ходунков.

Александр Беглов узнал о проблеме через свою страницу в социальной сети "ВКонтакте" от волонтеров и сделал внушение районным властям - за недоработку социальных служб. Блокадницу отправили подлечиться в санаторий, а в ее квартире сделали косметический ремонт и купили новую мебель "с помощью социально ответственного бизнеса". Вернувшись домой, женщина не смогла сдержать слез радости, но ситуация останется на контроле - не реже двух раз в неделю Татьяну Васильевну будут навещать волонтеры.

Справка "РГ"

Сейчас в Петербурге открыто 13 бюро социальных участковых, пять из которых - межрайонные. Александр Беглов дал поручение до конца года развернуть работу службы во всех 18 районах города. Специалисты также ведут прием заявок по телефону горячей линии: 334-41-44.

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