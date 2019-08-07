В Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета - удивительное и радостное событие. Впервые за всю историю существования медучреждения женщина родила здесь сразу четверых малышей.

К дню рождения Диана, Богдан, Роман и Алексей Морозовы уже получили первые подарки от города - трехкомнатную квартиру и няню за счет бюджета.

Три мальчика и девочка родились 23 июля и оставались в перинатальном центре около двух недель, чтобы немного подрасти. При рождении мальчики весили 1,8, 1,9 и 1,58 килограмма, девочка - 1,54 килограмма. В день выписки семью поздравил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Теперь вы многодетная семья, а таким семьям наш город оказывает серьезную поддержку, - отметил он.

Специально для новой многодетной семьи город раньше запланированного запустит программу предоставления социальной помощницы - няни. Как рассказали в правительстве Санкт-Петербурга, "Оксана Морозова первой опробует новую услугу, а ее пожелания и впечатления будут учтены в дальнейшей работе службы". Другие петербургские семьи смогут пользоваться услугами "городской няни" с 1 января 2020 года.

Оформить все необходимые документы семье поможет социальный участковый

Кроме того, Морозовым полагаются выплаты на каждого ребенка при рождении, выплаты на многодетную семью, а также региональный материнский капитал. Оформить все необходимые документы для их получения семье поможет социальный участковый. Этот сервис запущен в Северной столице с 1 июля нынешнего года, и за первый месяц работы необходимую помощь уже получили 23 тысячи человек. По данным Смольного, было оформлено 14 тысяч срочных услуг и принято более пяти тысяч заявлений на организацию социальной помощи.

- Новый институт известен еще не всем горожанам, - отметил Александр Беглов, который лично проконтролировал первые итоги работы новой службы и пообщался с сотрудниками, - поэтому важно, чтобы обратная связь из медучреждений, фондов, от общественных организаций приходила к вам. Вы - главные координаторы, от которых зависит, как будет организована помощь конкретному человеку. Особое внимание необходимо уделять пожилым людям.

Здесь, кстати, власти Петербурга не ограничиваются только предоставлением положенных льгот. Недавно по поручению Александра Беглова в квартире петербургской блокадницы Татьяны Васильевны Исаковой сделали косметический ремонт. Жилье 88-летней женщины затопили соседи сверху, убрать воду она смогла самостоятельно, а вот вывести сырость от промокших стен и полов, просушить ковры - уже нет. Пожилая женщина стала задыхаться, спать приходилось в маске-респираторе, а время коротать на балконе... Выходить на улицу ей трудно - болят суставы, и передвигаться Татьяна Васильевна может только с помощью ходунков.

Александр Беглов узнал о проблеме через свою страницу в социальной сети "ВКонтакте" от волонтеров и сделал внушение районным властям - за недоработку социальных служб. Блокадницу отправили подлечиться в санаторий, а в ее квартире сделали косметический ремонт и купили новую мебель "с помощью социально ответственного бизнеса". Вернувшись домой, женщина не смогла сдержать слез радости, но ситуация останется на контроле - не реже двух раз в неделю Татьяну Васильевну будут навещать волонтеры.

Справка "РГ"

Сейчас в Петербурге открыто 13 бюро социальных участковых, пять из которых - межрайонные. Александр Беглов дал поручение до конца года развернуть работу службы во всех 18 районах города. Специалисты также ведут прием заявок по телефону горячей линии: 334-41-44.