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07.08.2019 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пенсионера задержали за распространение детского порно

Текст: Георгий Санатин (Санкт-Петербург)

Полиция задержала 75-летнего жителя поселка Александровская Пушкинского района по подозрению в распространении порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних Об этом сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Оперативники отдела "К" БСТМ совместно с сотрудниками национального центрального бюро Интерпола установили, что в январе 2019 пожилой мужчина разместил на одном из интернет-сайтов эротические фото и видео с участием подростков.

При обыске в доме подозреваемого оперативники нашли компьютер и ноутбук с порнографией, а также предметы и документы, которые заинтересовали следствие.

Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Несмотря на тяжесть обвинения, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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