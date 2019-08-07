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07.08.2019 15:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дорожный просвет

Новый асфальт на трассах и улицах должен эксплуатироваться в течение 12 лет
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 172(7930)
В Петербурге инженерные сети начнут прокладывать до ремонта дорог, а не после. Эта очевидная синхронизация позволит сохранить бюджету города миллиарды рублей.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал от дорожных служб наладить взаимодействие с энергетиками и утверждать план так, чтобы не приходилось отремонтированную в текущем сезоне дорогу перекапывать на следующий год ради ремонта труб.

Дело в том, что сейчас в городе у разных ведомств есть свои адресные программы по ремонту.

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Так, трубы укладываются по программе, составляемой комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, но, например, у "Теплосетей" и ряда других поставщиков ресурсов есть собственные перечни с адресами, где нужно в ближайшие годы поменять коммуникации. Ремонтом проезжей части ведает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, ямочный ремонт находится в ведении комитета по благоустройству.

Координирует все эти работы государственная административно-техническая инспекция. Специалисты изучают перспективные планы различных структур и синхронизируют их исходя из логики и здравого смысла. В итоге появляется два плана работ: на ближайший год и на перспективу.

Тем не менее случаи двойного ремонта в Петербурге все-таки бывают, и это при том что гарантийный срок службы дорожного покрытия сейчас составляет четыре года. На рабочем совещании в городском правительстве Александр Беглов отметил, что в Петербурге собираются увеличить нормативный срок эксплуатации до 12 лет. Соответственно, все энергетические компании должны это учитывать при проработке своих перспективных планов ремонта и замены коммуникаций.

Чисто технически дорожные компании могут строить и ремонтировать так, чтобы асфальт служил 12 лет. Новые технологии в Петербурге уже активно применяются.

Нет больших или малых дорог, все они должны быть качественно отремонтированы, уверены горожане

Так, 25 августа в Петербурге откроют полуторакилометровый участок Гранитной улицы до Ладожского вокзала. При строительстве применялись самые современные материалы, а за соблюдением технологии укладки и качеством асфальтобетонной смеси следит передвижная лаборатория.

Ремонт дорожного полотна завершается и на Фонтанной улице. Последний слой асфальта здесь был положен 6 августа, далее, спустя две недели, на участке нанесут дорожную разметку, раньше нельзя по технологии.

- Для нас нет больших или малых дорог, все они должны быть качественно отремонтированы. Важно, что таким образом увеличивается гарантийный срок эксплуатации дорог, - подчеркнул Александр Беглов.

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Бизнес готов выполнять повышенные требования. Смольный создает для добросовестных подрядчиков новый стимул.

Как отметил президент группы компаний, которая специализируется на ремонте дорог Владимир Калинин, сейчас средний срок контракта со Смольным составляет три года.

Но в перспективе городские власти планируют перейти на долгосрочные контракты, соответственно, у бизнеса появятся дополнительные гарантии, которые позволят обновлять технику или брать банковские кредиты. Правда, на такие условия подряда смогут претендовать лишь те, кто сможет гарантировать 12-летний безремонтный период.

В этом году, по данным пресс-службы Смольного, в Петербурге планируется отремонтировать 120 километров дорог по 119 адресам, на эти цели в бюджете заложено порядка пяти миллиардов рублей. Со следующего года сумма, выделяемая на дорожный ремонт, должна вырасти, что позволит планировать больший объем работ. Ожидается, что к 2024 году 85 процентов всей улично-дорожной сети Петербурга будет соответствовать нормативам, сейчас этот показатель составляет 64 процента.

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