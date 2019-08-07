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07.08.2019 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пулково задержали эксгибициониста из Крыма

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербурга)

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники линейного отдела МВД задержали мужчину, который на борту рейса из Симферополя демонстрировал пассажирам свои половые органы.

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Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте, полицейские ждали эксгибициониста прямо у трапа самолета.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Случившееся в транспортной полиции квалифицируют как развратные действия. И сейчас один из ключевых вопросов, были ли свидетелями деяния пассажира дети, которые также находились в салоне.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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