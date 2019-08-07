День оленя - главный праздник тундры. Праздник, который отмечают во всех поселках и стойбищах Ненецкого автономного округа. И на самом краю материка - на полуострове Канин Нос, где Белое море "встречается" с Баренцевым. В этом году в ненецкую общину, кочующую на Канином, приехала на День оленя спецкор "Российской газеты".

Через нарты прыгать нужно и вперед, и вверх одномоментно. Фото: Татьяна Сухановская/РГ

...Пока мужчины метают тынзей на хорей, мальчишки учатся набрасывать веревку на панты. А рядом начинается борьба за золото в других национальных состязаниях - прыжках через нарты.

- Сто двадцать пять, сто двадцать шесть, - отсчитывает количество "взлетов" над нартами судья. Отталкиваться от земли можно только двумя ногами, потерял равновесие - сошел с дистанции. Это при том что прыгать нужно и вперед, и вверх одномоментно.

Тем временем в чумах хозяйки по традиции варят оленину: сюда, к реке Надтей, гостей на День оленя приезжает много - из соседних стойбищ, с большой земли.

К Людмиле Канюковой приехала двоюродная сестра Екатерина с полуторогодовалой дочкой Аленой. Поэтому Людмилины дочки - Женя и Маша - хлопочут у печки. "Девчачья бригада" может связать оленей, запрячь их в нарты, привезти воды. А ведь младшей всего шесть лет - в этом году девочка пойдет в школу, вернее - уедет в интернат села Несь. И только олени будут рады, потому что зимой семейные нарты во время кочевья на юг, к архангельской Пинеге, станут легче...

- Так ведь учиться надо, - говорит Людмила. И рассказывает, что дочка уже знает буквы, а также научилась складывать и вычитать в пределах десяти в кочевом детском садике, который администрация округа организовала для малышей общины прямо в стойбище.

Между тем родители надеются, что Женя и Маша после учебы приедут жить в тундру. Пока, по словам руководителя сельхозкооператива "Ненецкая община "Канин" Алексея Латышева, дети возвращаются: поголовье оленей в хозяйстве растет, объем мяса, сданного на переработку, увеличился за сезон на 50 процентов.

Значит, подрос и заработок. Кстати, оленьи шкуры и панты по-прежнему востребованы за рубежом.

- В этом году на развитие сельского хозяйства округа, в основном оленеводства, направлено 250 миллионов рублей. Больше, чем в прошлом году, - говорит губернатор НАО Александр Цыбульский. - Субсидируются производство мяса, его доставка на мясокомбинат. Будем наращивать поддержку.

Настоящая угроза для оленеводов - беднеющие пастбища

Губернатор считает, что будущее оленеводства - на стыке традиций и технологий. Так, в этом году у студентов колледжа Нарьян-Мара впервые появилась возможность выбрать профессию оленевода-механизатора: вместе с выпускниками технологии придут и в тундру. В том числе цифровые, благодаря которым оленеводство станет более интересным для молодежи. Кстати, уже сегодня спутниковый телефон на столе в чуме выглядит не менее органично, чем тынзей на нартах.

- Есть предложение установить в стойбищах небольшие спутниковые станции, чтобы организовать для молодежи дополнительное обучение, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Павел Окладников.

А пока ненцев Канина больше всего волнует дефицит новых пастбищ, а также "профицит" волков и медведей, особенно опасных в период отела олених. В День оленя во время встречи с губернатором оленеводы Канина попросили увеличить квоту на отстрел. Поступило предложение сделать более простой и процедуру учета уничтоженных хищников - сегодня для получения денежной компенсации каждую волчью шкуру приходится расстилать на столе прямо в администрации муниципалитета.

Тем временем

Самая серьезная угроза для оленеводов - беднеющие пастбища. Зимние стали малодоступными из-за потепления климата, а на осенних, где вынуждены оставаться многие семьи, не успевает восполняться кормовая база - ягель. Оленеводы Канина готовы даже осваивать соседний Кольский полу-остров, где возможностей для выпаса оленей гораздо больше. По словам Александра Цыбульского, соответствующее предложение будет направлено в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.