Необычный социальный проект "Служба быта на дому" реализуют в Вологодской области. Цель - вернуть самые востребованные бытовые услуги на село, решить вопрос самозанятости пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и молодых мам. Проект получил финансовую поддержку фонда президентских грантов.

Инициатором создания "Службы" стало региональное патриотическое общественное движение "Деревня - душа Отечества", направлений пока два - кройка и шитье и парикмахерское искусство. В российской глубинке и с работой, и с получением качественных бытовых услуг - традиционные сложности, и возможность самой сшить обновку детям или себе - хорошее подспорье, поясняют выбор авторы проекта.

- Мы сразу поняли, что желающих обучиться швейному делу значительно больше, чем мы можем себе позволить, - рассказала корреспонденту "РГ" председатель совета движения Валентина Погожева. - Ученицы начинают с малого, а потом овладевают и более сложными техниками, как, например, пэчворк - лоскутное шитье. И, кстати, не только женщины хотят научиться шитью. Есть и мужчина. Он потерял работу, ездить в город ему трудно. А шитьем, к примеру, рукавиц, мог бы зарабатывать.

Действительно, слушатели курсов с удовольствием снимают мерки, подбирают ткани. А начинали с самого простого - постельное белье, ночные сорочки. Тренировались делать ровные строчки, узнавали, что такое запошивочный шов и как работать на оверлоке.

- Мы используем выкройки из журналов мод и шьем кому что нужно. За месяц женщины смогли этому научиться, и мы гордимся их успехами, - говорит мастер-технолог проекта Наталья Евдокимова.

Интересный аспект этого начинания еще и в том, что мастерицы могут научиться работать не только на бытовом, но и на профессиональном швейном оборудовании. В поселках и городах остались пункты социально-бытового обслуживания, укомплектованные необходимым оборудованием, они есть в селе Чуровское и деревне Слизово, в Вологде и Кириллове. Выпускницы курсов могут бесплатно пользоваться этой техникой, совершенствовать свое мастерство.

А недавно в муниципалитетах запустили еще один проект "Службы быта на дому" - парикмахерское мастерство. Первым стал Шекснинский район. Домашних парикмахеров учили работать с электрической машинкой и насадками, ножницами и плойками. И вскоре сельские модницы смогут оценить мастерство куафера не выезжая в областной центр.