Северодвинец напал на школьника, сбившего на велосипеде его сына

В Северодвинске мужчина бросил на землю 10-летнего мальчика, который наехал на велосипеде на его трехлетнего сына. По факту побоев полиция возбудила уголовное дело, которое передали следственным органам СК РФ по Архангельской области.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, жительница Северодвинска опубликовала в соцсети видеозапись, на которой видно, как мальчик школьного возраста сбивает с ног малыша на детской площадке. Находившийся рядом мужчина схватил школьника, поднял его и со всей силы бросил на землю, а велосипед выкинул за пределы площадки.

Мальчик, сбивший малыша, в результате поступка взрослого получил ушибы. Врачи также проверяют, нет ли у него сотрясения мозга. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью.

Следствие быстро вышло на мужчину, устроившего самосуд над ребенком, - им оказался отец пострадавшего трехлетнего малыша. Сейчас проводят следственные действия.