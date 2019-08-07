В главном в Анапе археологическом музее "Горгиппия", где можно увидеть уникальные античные артефакты, открылась необычная выставка. Местный кузнец Евгений Головачев впервые представил землякам и гостям курорта свои настоящие шедевры из железа - копии первого в мире паровоза с мельчайшими деталями, морского маяка и скульптуру прислонившегося к мотоциклу солдата с автоматом.

Корреспондент "РГ" отправился в гости в его мастерскую, расположившуюся в небольшом пригородном селе Юровка.

Евгений родился на Кубани, а вырос в Донецке. Его родители работали в кузнечном цехе на заводе, и после школы он устроился подручным кузнеца. Сюда же пришел после службы в армии. Но потом решил податься на Север, трудился водителем в Тюмени. А в 2013 году вернулся с женой в Краснодарский край. Поначалу открыл небольшую частную автомастерскую, однако давнишнее желание заняться ковкой металла взяло свое, хотя все знакомые отговаривали.

Вскоре во дворе дома возвел кузницу, стал собирать по округе металлолом. Плюс что-то осталось от битых и отработавших свою жизнь деталей машин. В результате только за первый год создал девять кованых композиций. Признается, что поначалу ввел для себя обязательное правило: каждая вещь должна обязательно использоваться и в быту, а не быть просто экспонатом.

Любопытно, что самый первый паровоз-мангал в стиле вестерн его уговорили продать частному питерскому коллекционеру.

- Когда спросили, во сколько оцениваю свою работу, я даже не знал, что ответить, - улыбается Евгений. - Понятия не имел, сколько это стоит. А когда предложили миллион рублей, даже растерялся. Может, он стоил меньше или больше, кто его знает. Но это был единичный случай. Свои другие изделия продавать не собираюсь.

Его словам веришь, когда узнаешь об истории каждой вещи. Вот макет кузнечно-прессового участка, на котором проработали его родители. Вернее, только один фрагмент большого цеха. Все выполнено с мельчайшими подробностями: наковальня и пресс, лежащие рядом детали и шкафы, крыша из металлочерепицы. "Ну как это можно продать?" - спрашивает мастер.

- А советский офицер на мотоцикле с коляской выполнен в натуральную величину, - поясняет Евгений. - У меня дед и прадед на фронте были. Хотел показать влияние войны на человека, как он устает от ее различных нагрузок. Поэтому лейтенант не сидит на мотоцикле, а просто прислонился к нему.

Саму технику он смастерил из автомобильных деталей, только ободья колес использовал от настоящего мотоцикла. На носу коляски - пулемет Дегтярева, который, на первый взгляд, мало чем отличается от оригинала. Железный воин вооружен пулеметом Шпагина (ППШ). А диски для магазина сделаны из... донышек кастрюль.

Дольше всего Головачев трудился именно над фигурой бойца. Делал его с самого себя: присядет на мотоцикл, запомнит пропорции. Сварен солдат из отдельных кусочков металла, внутри полый.

- Недавно с помощью сварки и ковки изготовил второй паровоз весом 350 килограммов. На нем впервые поставил свое клеймо, - продолжает мастер. - Паровоз стоит на рельсах со шпалами. Если на них насыпать гальку, вид становится совсем реалистичным. Это пока самая масштабная моя работа. Тут использован и домкрат, и редукторы от "Мерседеса", и цилиндры от "Москвича-412", запчасти КамАЗа и китайского мотоблока.

Удивительно, но кабина машиниста воссоздана до мельчайших деталей - с приборами, открывающейся топкой и зольником (поддувалом) - и одновременно служит для подачи дополнительного воздуха в мангал. А паровой котел с помощью рычагов раздвигается, и в него кладутся угли.

Для детей 48-летний умелец специально смастерил за неделю морской маяк, со своим заливом, лодками и даже каменным обрывом. Основу стола он специально закруглил, чтобы никто из малышей не поранился.

У автора в коллекции есть также выкованные граммофон, ваза с цветами, винтажный телефон, печатная машинка и даже копия яйца Фаберже.

Говорит, что идея всех работ проста - привлечь посетителя необычным видом искусства.

О работах своего земляка недавно узнала директор археологического музея Елена Ржевская и, увидев его работы, предложила организовать выставку на территории "Горгиппии", которую сейчас с удивлением и восхищением осматривают все посетители.

В разговоре с корреспондентом "РГ" Евгений признался, что со временем мечтает создать музей на Кубани под открытым небом, который привлечет других мастеров и внимание туристов к кузнечному художественному ремеслу. Здесь можно будет не только посмотреть на старинные вещи и творения нынешних кузнецов, но и самому принять участие в творческом процессе. Взяв в руки молот, посетители смогут поработать с горячим металлом, превратив его если не в художественное произведение, то хотя бы в полезную вещь. Например, выковать крючок для одежды в виде цветочного лепестка или что-то еще легкое и незамысловатое.

Фестиваль в горах

В горном поселке Мезмай Апшеронского района ежегодно проходит краевой фестиваль "Кузнечное дело Кубани". Его история началась десять лет назад. Победителей выбирают не только по технике исполнения, но и по тому, насколько соответствует изделие оригиналу.

Сюда приезжают десятки мастеров из разных регионов России. Кроме обязательного домашнего задания, которое выдается мастерам, они обязаны дать мастер-классы, сделать что-то для музея. Темой фестивалей остается традиционное ремесленное кузнечное дело. Например, в прошлом году Владимир Большаков из станицы Ленинградской выковал кириллицу.

- Чтобы, как мы говорим, лепить железо, его нужно раскалить в огне при температуре 600 градусов, - рассказывает организатор фестиваля и член Союза художников России Михаил Скворцов. - Труд не из легких. И без поддержки государства и региональных властей сегодня невозможно сохранить старинные традиции ремесла.