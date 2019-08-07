Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают подготовку к новому сезону и проводят контрольные матчи. Пожалуй, главным событием КХЛ в первой декаде августа стал турнир в Сочи.

В этом году самыми звездными участниками Sochi Hockey Open стали финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина "Авангард", а также СКА. Но по итогам двух туров и те, и другие набрали в сумме ровно ноль очков. Тогда как солировали на льду арены "Шайба" хозяева турнира из ХК "Сочи", а также парни из олимпийской сборной России. Накануне они встретились, чтобы разыграть промежуточное первое место.

"Леопарды", как еще называют сочинский хоккейный клуб, открыли счет в дебюте второго периода - быстрый прорыв завершил Томилин. На 46-й минуте Марченко сделал счет 1:1, и пришлось командам выходить на овертайм. Здесь игра продлилась чуть больше трех минут, после чего кистевой бросок Старкова принес победу ХК "Сочи" - 2:1.

- Очень тяжело было ребятам играть третий день подряд. Они молодцы, старались, отдавали все силы, но их уже было не так много. Логично, что свежее всех выглядело наше самое молодое звено, которое не играло, - сказал на пресс-конференции главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

Его визави, наставник "Сочи" Сергей Зубов, поднятую коллегой тему подхватил: "У нас тоже некоторые ребята не играли, дали отдохнуть. Видно, что не хватало сил играть все три периода в тот хоккей, который мы хотим. Молодцы, что нашли путь к победе".

Олег Знарок выиграл первый трофей у руля "Спартака"

Таким образом, после трех туров "Сочи" с тремя победами и шестью очками вышел на первое место в таблице. Уже после подписания этого номера в печать "леопарды" завершали турнир матчем с "Авангардом", а ярославский "Локомотив" встречался со СКА. Sochi Hockey Open финиширует 8 августа.

Тем временем первый трофей у руля московского "Спартака" выиграл экс-наставник сборной России Олег Знарок, побеждавший на Олимпиаде, чемпионате мира и в Кубке Гагарина. С "красно-белыми" Олег Валерьевич пока взял приз поскромнее - Кубок Маунтфилд, проходящий в чешском Градец Кралове.

На старте турнира "красно-белые" в серии буллитов обыграли клуб "Маунтфилд" - 2:1. Далее спартаковцы разнесли "Динамо" из Пардубице - 8:0. Ну а в среду команде Олега Знарка противостоял братиславский "Слован". По итогам двух периодов словацкая команда вела в счете 3:2, однако ударный третий отрезок в исполнении "Спартака" все расставил по местам - 5:3 в пользу москвичей, которые обеспечили себе первое место в таблице.