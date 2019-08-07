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07.08.2019 15:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Крыма в Китай отправлена первая партия мороженого

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крымский роизводитель натурального мороженого отправил в Китай первую партию своей продукции. Лакомство в специальном контейнере-рефрижераторе с температурой минус 22 градуса сначала отправится в порт Новороссийска. Из него 12 августа на корабле - в Китай, куда груз должен прибыть 26 сентября.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Выход на китайский рынок - важный этап в развитии наших крымских компаний, - считает вице-премьер Совета министров Республики Крым - министр финансов РК Ирина Кивико, присутствовавшая на заводе при отправке первого рефрижератора. - Да, пока отправлен небольшой объем, но - это первый большой шаг. Сегодня мы еще раз доказываем, что наши иностранные партнеры заинтересованы работать с нами, видят в этом обоюдную выгоду и своим примером привлекают все больше иностранного бизнеса в Крым.

- Мы искали выходы на Китай и наконец удалось заключить долгосрочный контракт, - рассказал генеральный директор фирмы-производителя Александр Походенко. - Мы очень заинтересованы в китайском рынке, поскольку он огромный, и спрос на натуральную продукцию из России там стабильно высокий. Население только трех городов, расположенных рядом с портом, в который придет наше мороженое, составляет 67 миллионов человек. Поэтому очень надеюсь, что наш проект будет долгосрочным.

В ближайшей перспективе крымский производитель планирует выйти на объем поставки в Китай не менее 10 контейнеров мороженого в месяц - это около 60 тонн. Стабильный экспорт позволит предприятию и дальше развивать мощности, увеличивая объемы производства готовой продукции.

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