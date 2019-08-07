В среду вечером российский клуб "Краснодар" провел свой первый в истории матч в рамках Лиги чемпионов. Кубанские "быки" в квалификации главного еврокубка принимали португальский "Порту" и проиграли 0:1.

Не в первый раз российские болельщики надеются увидеть в групповом этапе Лиги чемпионов три команды из нашей страны. Но пока все попытки бронзовых призеров пробиться в основную сетку через квалификацию ничем хорошим не заканчивались. Давным-давно не смогло этого сделать московское "Динамо", а в прошлом сезоне столичный "Спартак" споткнулся о греческий ПАОК. Откровенно говоря, нет уверенности, что поход "Краснодара" в Лиге чемпионов завершится как-то иначе. Особенно после поединка в среду.

Многие специалисты отмечали, что в квалификации "Краснодару" выпал едва ли не худший жребий. "Порту" ведь не просто регулярный участник Лиги чемпионов - этот клуб стабильно выходит в плей-офф турнира и относится если не к явной европейской элите, то где-то на подходе к ней. Пожалуй, единственным козырем краснодарцев на фоне португальцев виделся игровой тонус. "Быки" провели в чемпионате уже четыре матча и успели набрать кондиции, тогда как "драконы" только вышли из отпуска. И игра в Краснодаре стала для "Порту" первым официальным матчем сезона.

Дебют в Лиге чемпионов, пусть пока и квалификационного масштаба, вызвал на Кубани понятный ажиотаж. Все билеты на матч раскупили заранее, а спекулянты неплохо заработали на желающих увидеть историческое для города событие. Забавно, что обе команды в этот вечер были вынуждены обходиться без главных тренеров. Наставник "Порту" Сержиу Консейсау был дисквалифицирован УЕФА еще за прошлые грехи - в минувшем сезоне "драконы" с опозданием вышли на ответный четвертьфинал против "Ливерпуля", за что положено наказывать главного тренера. Ну а у Мурада Мусаева, который руководит игрой "Краснодара", нет нужной лицензии, поэтому он не имеет права сидеть на скамейке в матчах под эгидой УЕФА. Формально должность главного тренера у "быков", напомним, занимает Сергей Матвеев.

С первых минут стало ясно, что хозяева волнуются по-настоящему. "Краснодар" был на удивление скован, и в первой половине инициативой владели португальцы. Но постепенно "быки" раскачались, и техничная полузащита кубанцев стала куда активнее организовывать опасные моменты. Выпадал из этой картины разве что шведский форвард Маркус Берг - он впервые вышел в стартовом составе "Краснодара", но пока не особо впечатлил.

Во втором тайме хозяева могли рассчитывать на пенальти, когда Маркано сыграл рукой в своей штрафной. Но судья этот момент прозевал. "Быки" усилили натиск после предсказуемой замены Берга на Ари, а также выхода Шапи. Моментов "Краснодар" создал прилично, вот только реализовать не смог ничего. А вот "Порту" на 89-й минуте шанс использовал. Оливейра со штрафного перебросил стенку, и вратарь Сафонов даже не прыгнул за мячом. Португальцы побеждают 1:0, и в ответной игре, которая пройдет 13 августа, краснодарскому клубу придется тяжело.

Почему "Аякс" в квалификации

Из-за того что с прошлого сезона УЕФА изменила квоты в групповом этапе Лиги чемпионов, многие топ-клубы вынуждены пробиваться в главный турнир через квалификацию. Это касается не только "Порту", который не попал в основную сетку из-за того, что стал только вторым в чемпионате Португалии, пропустив вперед "Бенфику". В аналогичной ситуации оказался, например, полуфиналист прошлой Лиги чемпионов "Аякс" из Амстердама. Даже статус сильнейшей команды Нидерландов не дает места в групповом этапе.

Напомним, что теперь у стран из Топ-4 рейтинга УЕФА, который составляется на основании выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов, по четыре путевки в основной раунд Лиги чемпионов. Их получили Испания, Англия, Германия и Италия. Три места у идущей в списке пятой Франции. Две гарантированные путевки имеют представители России - шестой по рейтингу чемпионата. По одному месту на групповом этапе получают чемпионы стран, входящих в десятку списка УЕФА. На данный момент это Португалия, Бельгия, Украина и Турция. Также в основной сетке ЛЧ представлен "Ред Булл" из Зальцбурга. Но чемпиону Австрии просто повезло - поскольку Лигу чемпионов выиграл "Ливерпуль", который и так пробился в главный еврокубок за счет выступления в чемпионате Англии, его вакансию как обладателя трофея передали стране, идущей в рейтинге 11-й. Ею является Австрия. А вот Голландия стоит в списке как раз следом, и она уже не имеет гарантированного места в Лиге чемпионов. Так что "Аяксу" приходится биться с чемпионом Греции ПАОКом. Первый матч этих команд состоялся в Салониках и закончился со счетом 2:2.

По новым правилам УЕФА только команды из десяти сильнейших европейских чемпионатов имеют места в групповом этапе ЛЧ. Голландия в рейтинге 12-я

Другие результаты первых матчей квалификации: АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2, "Динамо" (Загреб) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1, "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев) - 1:0, "Црвена Звезда" (Белград) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1. Поединки "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция), "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) и "Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) завершились после подписания номера.

Лига Европы

В четверг вечером борьбу за место в групповом этапе Лиги Европы начинает московский "Спартак". Команда Олега Кононова отправилась в Швейцарию, где ей предстоит сыграть против "Туна" - клуба, не самого выдающегося даже по местным меркам. "Спартак" в этой паре выглядит фаворитом, но "красно-белые" сейчас находятся в стадии перестройки. Поэтому понять, на что сейчас способны футболисты с ромбиком на груди, трудно даже специалистам. Очевидно одно - в случае неудачи Олегу Кононову будет очень трудно сохранить свою должность.

Где будем смотреть

8 августа, четверг, Матч ТВ

19.50 "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Россия). Прямая трансляция.