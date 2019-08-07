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07.08.2019 19:18
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" и "Порту" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Стали известны стартовые составы ФК "Краснодар" и "Порту", в которых они начнут поединок 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется сегодня в 20.00 на арене "Краснодар".

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов домашним матчем с "Порту"

Состав "быков" в целом оказался ожидаемым, кроме одной позиции. Неожиданно для всех на поле с первых минут не выйдет Ари (российский бразилец остался в запасе). А вместо него на позиции центрального форварда появится шведский новобранец Маркус Берг. Выздоровел и хабвек Вандерсон, пропускавший из-за поднявшейся температуры поединок РПЛ против "Зенита".

У гостей также в запасе остался экс-нападающий столичного "Спартака" Зе Луиш. При этом "Порту" сыграет с двумя форвардами - Соаресом и Марегой.

Все 35 тысяч 74 билетов на первый в 11-летней истории "быков" матч в главном европейском клубном турнире уже давно проданы.

Португальцы прилетели в столицу Кубани еще в понедельник вечером, а вчера погуляли по главной городской улице Красной и провели предматчевую тренировку на стадионе. Официальный Twitter "драконов" (как именуют команду гостей) в онлайн-режиме освещает буквально каждый шаг футболистов.

В только что выложенном сюжете видно, что посмотреть на отправление команды на игру из гостиницы пришли посмотреть десятки местных жителей. Причем футболисты никому не отказывали в автографе и совместном селфи, а самой большой популярностью пользовался Пепе - знаменитый 36-летний защитник сборной Португалии, чемпион Европы, экс-игрок мадридского "Реала" и близкий друг Криштиана Роналду.

Хозяева первыми вышли для разминки на великолепный газон арены. А вот куда более опытные гости (клуб уже 23 раза выступал на групповой стадии Лиги чемпионов) появились гораздо позднее.

Любопытно, что обоих наставникв - Мурада Мусаев и Сержио Консейсау - не будет на скамейке запасных. УЕФА запретила это делать россиянину  в течение всего сезона, а главный тренер дисквалифицирован на один матч.

Этот матч будет обслуживать бригада судей из Германии во главе с 38-летним адвокатом из Гамбурга Тобиасом Штилером. Кстати, он однажды уже работал на поединке "быков" в квалификации Лиги Европы летом 2017 года в Сербии. Тогда кубанцы уступили со счетом 1:2 белградской "Црвене Звезде" и вылетели из турнира.

"Краснодар" (Россия): Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Намли, Вилена, Камболов, Кабелла, Берг, Вандерсон.

"Порту" (Португалия): Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Баро, Марега, Корона, Соарес.

Судьи: Штилер, Гиттельманн, Фольтин (все - Германия).

Судейский наблюдатель УЕФА - Налбандян (Армения).

Делегат УЕФА - Лукас Сиотропос (Греция).

7 августа. Стадион "Краснодар".

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