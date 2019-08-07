В Крыму группа энтузиастов, увлекающаяся восстановлением и редизайном старинных автомобилей, создала в Ялте Музей автомобильного искусства. Его экспонатами стали настоящие шедевры автомобилестроения. Корреспондент "РГ" узнал, как приверженцы движения хот-род дают новую жизнь старым "ГАЗам", "ЗиЛам" и "Москвичам".

Всего в ялтинском музее 21 экспонат, и что самое удивительное - все на ходу. Среди них, например, "москвич-401" с двигателем 5,7 литра и пикап "ЗиЛ" на базе Chevrolet Tahoe, который пополнит коллекцию как раз к двухлетию музея.

- Я 10 лет работал в налоговой. Хотя с детства то шорты сам себе шил, то мопеды перестраивал - мне важно было сделать что-то свое, чтоб было не как у всех. И теперь у меня нет любимой машины или любимого производителя. Я варвар в этом отношении, уничтожитель классики: смотрю на машину и уже знаю, что отрежу. Я дам ей новую жизнь, она станет другой, - рассказывает сооснователь тюнинг-ателье Алексей Пляшко, старательно зачищая кузов "ЗиЛ".

Внешность некоторых авто так сильно изменилась, что в них и не узнать советскую классику. Например, ярко-синяя переделанная версия 21-й "Волги" чем-то напоминает американский Ford.

- Как это работает? Например, "ГАЗ-51" создавался вокруг кабины, а все остальное добавлялось: рама полусамодельная, мосты, рулевое и тормоза от "ГАЗа", - поясняет Алексей. - "Москвич-401" - сборная солянка. Отталкивался тоже от кабины: она была узенькой и неудобной, а я ее распилил и расширил. Рама - самодельная, мосты от "Газели", двигатель от Ford. Салон сделан максимально круто: дерево, детали из нержавеющей стали, латунные гаечки, "лимонка" вместо ручки коробки передач.

На некоторые проекты, по словам Алексея, уходят годы. Другие же машины собираются буквально за несколько дней.

- Сейчас у меня стоит двигатель от автомобиля Hudson 1938 года, - делится планами Алексей. - Следующая машина будет обрастать вокруг него. Там длинный классный двигатель. Хочу создать хот-род в стиле гоночных машин начала XX века. Был бы Hudson целиком - я бы занялся и его восстановлением. Но сейчас есть только "двигло".

Найти запчасти на такие машины - дело не из простых, да и цены на них просто улетные.

- Бампер на 21-ую "Волгу" в хорошем состоянии может стоить от 80 до 100 тысяч рублей, - уточнил Алексей. - Но когда я строил свою "Волгу" - не использовал оригинальные хромированные детали, поскольку повторное нанесение хрома на имевшиеся запчасти обошлось бы еще дороже - в 250 тысяч! Может коллекционеры готовы на такое, но у нас спонсорства нет, и мы музей построили, чтобы продолжать свое дело.

Для Алексея его занятие - это не просто "автотюнинг" в общем понимании, а искусство.

- Это же не просто машина, у которой нет крыльев и капота. В каждую деталь ты стараешься вложить что-то свое. Я хочу, чтобы прохожие оборачивались на мои автомобили...

Справка "РГ"

В 1930-е годы в США появились самодельные автомобили, получившие название "хот-род", от слов hot - горячий и roadster - спортивный автомобиль. Движение зародилось на фоне кризиса - купить себе автомобиль молодежь того периода не могла, поэтому машины собирались из частей других авто, найденных на свалках, разборках и в гаражах.