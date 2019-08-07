На Кубани работники онкодиспансера украли лекарства для льготников

Циничное преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России в Краснодарском крае. Как выяснили правоохранители, работники ейского онкологического диспансера похитили медицинские препараты для льготников на сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей.

В ведомстве рассказали, что сотрудники медицинского учреждения забирали дорогостоящие противоопухолевые препараты по поддельным рецептам, выписанным на имя одной из пациенток диспансера. Хищения продолжались три года - с 2016-го по 2019-й.

Все собранные материалы УФСБ передало в отдел полиции по Ейскому району. Уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Расследование продолжается.