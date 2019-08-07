Проблемой Бакальской косы, о которой уже 20 лет говорят ученые, займутся правоохранители. Все материалы, касающиеся добычи песка на западной оконечности Крыма, переданы в прокуратуру. За последние годы региональный ландшафтный парк уже потерял около двух процентов территории и продолжает стремительно исчезать.

Непригодны для отдыха

В июле сенатор от Крыма Ольга Ковитиди привела удручающие данные.

- Если в прошлом году было зафиксировано сокращение площади на восемь гектаров, то сегодня эта цифра увеличилась почти в два раза - до 14,5, - констатировала сенатор.

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма по поручения регионального правительства, проводившее мониторинг состояния Бакальской косы, подтвердило все худшие опасения.

- По Бакальской косе мы получили технический отчет. Площадь нарушенных земель составила 33 гектара. Согласно кадастровой оценке, стоимость ущерба составляет 16,2 миллиона рублей, - рассказал министр экологии Крыма Геннадий Нараев.

Если верить этим данным, за последний год с карты исчезла территория, равная по площади самому большому парку Симферополя - имени Гагарина. Местные жители не на шутку напуганы, и особенно тем, что сейчас происходит у ближайшего к косе курортного поселка. В сети развернулась кампания по сбору подписей с требованием спасти косу от уничтожения. Петицию о запрете добычи песка уже подписали свыше 3500 человек.

"Много десятилетий на пляжах косы и прилегающего села Стерегущее отдыхали тысячи туристов. Пологий песчаный берег и теплое море - идеальное место для отдыха родителей с детьми, - говорится в обращении. - Добыча песка на Бакальской косе, которая в промышленных масштабах продолжается более трех лет, а ранее велась фактически нелегально, привела к тому, что большая часть косы исчезла, а на ее месте образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения. Это повлекло загрязнение Бакальской бухты и прилегающего побережья морской травой и мусором. В результате чего прекрасные экологически чистые песчаные пляжи села Стерегущего стали не пригодны для отдыха и превратились в болото".

Результаты мониторинга состояния косы были вынесены на последнее заседание правительства Крыма. Все материалы переданы в прокуратуру республики с единственной пока целью - как минимум лишить лицензии компанию, ведущую добычу. К слову, разрешение на разработку морского дна в этом районе выдали сначала при Украине, а затем продлили уже в Роснедрах.

Сейчас добычу здесь ведет ООО "Экоюжгеоразведка". Разворошили ил Между тем морской песок у побережья Крыма добывают в нескольких местах. Там же, на западе, в соленой части озера Донузлав песок со дна добывает ГУП "Крымские морские порты" для своего филиала - Евпаторийского торгового порта. В месяц добыча составляет около 30 тысяч тонн. И это предприятие здесь не единственное. В 2015 году лицензию на тот же вид деятельности получило ООО "Яхтстройсервис". Тем же самым, неизвестно на каких основаниях, здесь занимался лодочно-дачный кооператив "Парус". Когда земснаряды черпают со дня песок, в ближайшем поселке Мирный и близлежащих дачных поселках, которых здесь множество, стоит устойчивый запах сероводорода.

- Вместе с песком со дня поднимается ил, который насыщен этим едким газом, - рассказали местные жители. - Мало того, что он отравляет воздух, так от сероводорода еще и гибнет все живое вблизи от места добычи.

Законным или пиратским способом добыча морского песка ведется еще в нескольких точках вдоль всего западного побережья Крыма от Севастополя до Черноморского. Местные власти не раз говорили об этой проблеме.

- Участок побережья от Евпатории до Новофедоровки составляет 5,8 километра, и треть пляжей уже деградировала - полоса песка сократилась со 100 до 7,5 метра, - рассказала замглавы Сакской горадминистрации, главный архитектор города Галина Ирхина. - Песок вымывается из-за карьерной добычи, как в море, так и на суше.

Это подтверждают и ученые уже давно связавшие промысел с проблемой сокращения песчаных пляжей в этой части Крыма. За последние полвека их ширина уменьшилась здесь в десятки раз.

- С 2005 года ведется непрерывный мониторинг береговой линии. Наш институт организует регулярные экспедиции, на которых ведется топографическая съемка берега, используются спутниковые снимки. Пляжи в Евпатории сокращаются - если раньше они были чуть ли не по 50 метров, то теперь 5, - рассказала заместитель директора Морского гидрофизического института РАН Елена Васечкина. - На это влияет не только добыча песка, но и строительство берегоукрепительных сооружений - молов. Они являются препятствием для свободного передвижения наносов.

Что касается Донузлава, ученые предупреждают, что интенсивная добыча может привести к разрушению дамбы, отделяющей уникальное озеро от моря. Последствия такого сценария сейчас даже сложно оценить. Кстати, в минэкологии Крыма отрицают прямую связь между добычей песка и сокращением пляжной полосы, признавая при этом, что площадь пляжей меняется. Однако причин тому много, считают в ведомстве: например, естественное наступление моря на сушу, отсутствие твердого стока рек и бессистемное строительство берегоукрепительных молов.

Надежда на сенат

За развитием ситуации вокруг Бакальской косы обещают следить и в правительстве Крыма, и в Совете Федерации. Есть надежда, что ситуация изменится не только вокруг уникального ландшафтного парка, но и повлияет на подход Роснедр к выдаче лицензий на разработку природных богатств на полуострове.

- Палата регионов поддержала внесение изменений в закон РФ "О недрах" и иные нормативные правовые акты, которые позволят учитывать мнение субъекта федерации при решении вопроса об использовании его природных богатств, - сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также поддержала предложение, дала протокольное поручение комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию изучить вопрос и оперативно обратиться от имени палаты регионов в министерство природных ресурсов и экологии РФ для разрешения ситуации на Бакальской косе.

Прямая речь

Григорий Прокопов, гидробиолог, научный сотрудник национального парка "Тарханкутский":

- Необходимо обратить внимание на еще одну проблему, связанную с разработкой песчаных пляжей. Сейчас в Крыму, в частности в районе Феодосии, Тарханкута, в местах нового курортного строительства, идет расширение пляжной полосы. При этом уничтожаются дикорастущие краснокнижные растения, синеголовник, морская горчица и другие. Но дело в том, что растения своей корневой системой удерживают песок. Как только их вырывают, ветер сдувает верхний слой почвы, и обнажаются камни. Природный песок с этого места уносит, а вместо него придется завозить откуда-то из другого места.

Справка "РГ"

Бакальская коса находится северо-западе Крымского полуострова. Ее протяженность - около 12 километров. На территории косы расположен ландшафтно-рекреационный парк. В 2013 году северная оконечность косы из-за антропогенной и гидрогенной деятельности превратилась в остров, разделенный проливом. Ближайший населенный пункт - село Стерегущее Раздольненского района.