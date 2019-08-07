Судебные приставы устроили на трассе М4 штраф-пост

На Кубани разворачивается интересная история, связанная с работой службы судебных приставов. В разгар курортного сезона приставы провели рейды на дорогах Краснодарского края, останавливая и арестовывая автомобили должников. Их действия вызвали бурную реакцию в обществе и активное обсуждение среди пользователей интернета.

Технически рейды выглядели так: на трассе в обычной машине ГИБДД устанавливался мобильный программный комплекс "дорожный пристав", который позволял по номеру автомобиля вычислить машину, принадлежащую должнику - активному неплательщику штрафов, алиментов, выплат по кредитам и прочему. После этого полицейский останавливал этот автомобиль, а судебный пристав оформлял протокол и тут же на месте арестовывал транспорт.

- Всего по Краснодару за последние дни было проведено три таких рейда, во время которых приставы арестовали 70 машин и взыскали штрафов на общую сумму в три миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю. - Такие рейды будут проходить до конца курортного сезона на самых оживленных трассах региона: автодорогах Краснодар - Новороссийск, Краснодар - Славянск, Краснодар - Джубга (район города Горячий Ключ).

Рейды помогают взыскивать крупные задолженности по налогам, штрафам, что формирует доходную часть консолидированного бюджета.

Крупные задолженности по алиментам также активно взыскиваются в ходе подобных мероприятий.

Однако у владельцев автомобилей инициатива судебных приставов вызвала совершенно противоположную реакцию.

За последние дни было проведено три таких рейда, во время которых приставы арестовали 70 машин и взыскали штрафов на общую сумму в три миллиона рублей

- Вот представьте себе, вы задолжали банку по кредиту или бывшей супруге по алиментам, но тем не менее решили отправиться отдохнуть на своей машине на курорт. Жизнь есть жизнь: с проблемами будем разбираться потом.

А сейчас надо отдохнуть, - рассказывает автолюбитель Евгений Азарный, ставший свидетелем работы судебных приставов на трассе. - Вы едете по дороге, и тут вас останавливают, высаживают вместе с семьей, а машину забирают за долги. Вот и весь отдых на курорте. Я видел, как люди стояли в чистом поле с вещами и не знали даже, как добраться до ближайшего города. Эмоции, которые были написаны на их лицах, сложно передать…

По данным судебных приставов, далеко не все машины забирались у автовладельцев-должников прямо на месте. Таких случаев, по словам представителей ведомства, оказалось пять. В остальных ситуациях машина арестовывалась, но "оставлялась на ответственное хранение должнику". Это позволяло человеку хотя бы продолжить движение дальше.

Рейды будут проходить до конца курортного сезона

Пользователи Сети начали активно обсуждать сложившуюся ситуацию. "Да, понятно, что человек задолжал, но он приехал на курорт. Зачем его там трогать? Вернется домой - оплатить долги", - говорится в одном из комментариев. "Неужели они не понимают, что такие действия подрывают желание ехать на российские курорты?" - негодует другой пользователь.

Тем временем судебные приставы заявили, что рейды будут продолжаться, и что "в отпуск надо отправляться без долгов".

Мнения экспертов

Владимир Молодкин, член Ассоциации юристов России:

- Данная ситуация вызвала небольшой ажиотаж в обществе, хотя на самом деле он совершенно беспочвенен. Поскольку действия судебных приставов абсолютно законны. Это одна из ситуаций, которая наглядно демонстрирует, что исполнять и соблюдать закон - это лучше и выгоднее, чем его не соблюдать и не исполнять. Поэтому в качестве рекомендации можно посоветовать только одно - вовремя платить долги.

Андрей Набережный, руководитель проектов юридической группы:

- Подобные рейды не нарушают закон, поскольку пристав не ограничен в способах поиска должников. Самостоятельно осуществлять поиск должников очень сложно, у ФССП отсутствуют достаточные для этого ресурсы и полномочия. Поэтому используются иные ведомства. Реализация подобного рейда возможна только при сотрудничестве с МВД. Приставы не могут самостоятельно взять и остановить транспортное средство, поэтому прибегают к помощи сотрудников ДПС. Сейчас у должников имеется тенденция скрывать свое местонахождение, а также имущество. Зачастую рейд - единственная возможность вручить должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и наложить арест на имеющееся у него имущество. Это весьма эффективная мера, поскольку позволяет массово завершать исполнительные производства. Никто из должников не хочет оказаться без транспортного средства на полпути к месту отдыха. Для должников также создаются все условия. Штраф можно оплатить на месте, поэтому проблем с арестом транспортного средства можно избежать. Такая практика используется и в аэропортах, когда приставы ищут должников перед вылетом.

Сергей Колесников, руководитель практики юридической фирмы:

- В Законе "Об исполнительном производстве" сказано, что судебный пристав вправе накладывать арест на имущество, в том числе на денежные средства и ценные бумаги, изымать имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение. При этом действия приставов-исполнителей по наложению арестов на транспортные средства являются правомерными при условии, что размер имущественных взысканий превышает 3000 руб. Такая мера является высокоэффективной, так как люди отправляются в отпуск со сбережениями.

Подготовили Наталья Козлова, Иван Петров