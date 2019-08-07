В "Артеке" открылась смена по русскому языку для иностранных школьников

Школьники из 14 стран с 7 августа дня учат русский в "Артеке". В среду в знаменитом детском центре на берегу Черного моря открылась профильная смена Института русского языка имени Пушкина. Желания учить язык Толстого и Достоевского, чтобы попасть в эту смену, было мало. Нужно было победить в творческом задании. Подавали заявки через интернет, так что принять участие в конкурсе могли ребята из всех стран мира. Отбор прошли 445 школьников в возрасте от 11 до 17 лет из 33 стран.

Выбрать лучших было непросто, рассказывает ректор института Пушкина Маргарита Русецкая. В финале оказалось 100 человек. "Особенность нашего конкурса в том, что в нем соревновались иностранные дети, которые на разном уровне владеют русским языком: кто-то только начал его изучать, а для кого-то он с рождения второй родной, так как один из родителей - из России, но ребенок ни разу не был в нашей стране. Мы специально не указывали уровень владения русским языком как критерий отбора, чтобы и дети соотечественников, и иностранцы были в равных условиях. Члены жюри оценивали творческий подход и командный дух при выполнении творческих заданий", - цитирует ректора пресс-служба вуза.

Задания дали простор для фантазии. Ребята должны были представить свою команду, ответить на вопрос "Почему я хочу поехать в Артек", записать на видео инсценировку стихотворения и разместить в социальных сетях. Жюри удивляли восточными сказками, флешмобами с использованием поэзии Пушкина, знаниями деталей и антуража жизни в российских детских лагерях.

В итоге 16 команд из 14 стран встретились на берегу ласкового моря. В "Артеке" сейчас школьники из Абхазии, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, ДНР, Египта, Ирландии, Ливана, Марокко, Палестины, Сирии, Турции, Эстонии.

Это яркие и творческие люди, которые занимаются спортом, искусством, иностранными языками, среди которых русский занимает особое место.

Самые оригинальные презентации команд

- "Русский клан". Центр Эдинбурга, памятник Вальтеру Скотту. Команда в национальных шотландских костюмах рассказывает о влиянии великого шотландца на великого русского - Пушкина. "Я думаю, что нам в какой-то мере повезло, что мы можем читать и "Дубровского", и "Роб Роя" на языках их авторов", - размышляет 15-летний Матвей. Мальчик показывает пионерский галстук своей мамы, которая тоже когда-то побывала в "Артеке".

- "Звезды Синая", Египет. Команда из города Дахаб, стоя вокруг костра и взявшись за руки, произносят по очереди строки из стихотворения "Давайте будем дружить друг с другом".

- "Цветок Папоротника", Беларусь. Для конкурса будущие артековцы подготовили вольное прочтение пьесы Островского "Свои люди - сочтемся" под песню Skibidi группы Little big.

- "Carpe Diem" ("Лови момент!") Донецкая народная республика. Команда выбрала для конкурса сцену дуэли из "Евгения Онегина".

- "Феникс", Сирия. Команда удивили жюри историей "Красной шапочки", исполненной в жанре боевика.