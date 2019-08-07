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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дамба не выдержала

В Крыму пострадавшие от подтопления в Приозерном получат компенсации
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 173(7931)
В селе Приозерное Ленинского района в результате прошедших ливней затопленными оказались 18 домовладений, где проживают 40 человек, и шесть приусадебных участков.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского района Республики Крым Ливень за считанные минуты затопил улицы и дворы поселка. Фото: Пресс-служба администрации Ленинского района Республики Крым
Ливень за считанные минуты затопил улицы и дворы поселка. Фото: Пресс-служба администрации Ленинского района Республики Крым

По итогам обследования домов власти примут решения о выплате компенсаций пострадавшим.Специально созданная администрацией Ленинского района комиссия пришла к выводу, что причиной ЧП стала дождевая вода, перелившаяся через земляную дамбу, расположенную выше села Приозерное. В результате в считанные минуты вода хлынула в жилые дома, на полметра затопив комнаты первых этажей. Испуганные люди, наслушавшись последних новостей про разрушительный паводок в Иркутской области, начали покидать жилища, перебираясь на более высокие места.

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- МЧС Крыма оперативно занялось ликвидацией последствий, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. - С помощью тракторов устроили искусственных каналы для отвода потоков, мотопомпами откачивали воду. И уже к вечеру субботы вода с подтопленных домов ушла.

Сейчас люди вычерпывают залившие их подворья грязевые потоки и пытаются высушить промокшие вещи, но мебель, бытовую технику и урожай на огородах вернуть уже вряд ли удастся.

- Сейчас идет подворовой обход и обследование поврежденного имущества, - рассказал "РГ" глава Приозерновского сельского поселения Вячеслав Каржинов. - Составим акты о выплате компенсаций пострадавшим из районного либо республиканского бюджета. В 2015 году, когда Приозерное пережило такое же затопление, выплаты были по 10 тысяч рублей на домовладение. Какой будет сумма в этот раз - сказать пока сложно.

Одновременно Госкомводхоз Крыма сейчас рассматривает варианты предотвращения подобных паводковых ситуаций в будущем - это строительство более прочной защитной дамбы или же обводного канала вокруг села. Пока же силами генподрядчика трассы "Таврида" укрепляется существующая дамба.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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