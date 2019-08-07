В Крыму пострадавшие от подтопления в Приозерном получат компенсации

В селе Приозерное Ленинского района в результате прошедших ливней затопленными оказались 18 домовладений, где проживают 40 человек, и шесть приусадебных участков.

По итогам обследования домов власти примут решения о выплате компенсаций пострадавшим.Специально созданная администрацией Ленинского района комиссия пришла к выводу, что причиной ЧП стала дождевая вода, перелившаяся через земляную дамбу, расположенную выше села Приозерное. В результате в считанные минуты вода хлынула в жилые дома, на полметра затопив комнаты первых этажей. Испуганные люди, наслушавшись последних новостей про разрушительный паводок в Иркутской области, начали покидать жилища, перебираясь на более высокие места.

- МЧС Крыма оперативно занялось ликвидацией последствий, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. - С помощью тракторов устроили искусственных каналы для отвода потоков, мотопомпами откачивали воду. И уже к вечеру субботы вода с подтопленных домов ушла.

Сейчас люди вычерпывают залившие их подворья грязевые потоки и пытаются высушить промокшие вещи, но мебель, бытовую технику и урожай на огородах вернуть уже вряд ли удастся.

- Сейчас идет подворовой обход и обследование поврежденного имущества, - рассказал "РГ" глава Приозерновского сельского поселения Вячеслав Каржинов. - Составим акты о выплате компенсаций пострадавшим из районного либо республиканского бюджета. В 2015 году, когда Приозерное пережило такое же затопление, выплаты были по 10 тысяч рублей на домовладение. Какой будет сумма в этот раз - сказать пока сложно.

Одновременно Госкомводхоз Крыма сейчас рассматривает варианты предотвращения подобных паводковых ситуаций в будущем - это строительство более прочной защитной дамбы или же обводного канала вокруг села. Пока же силами генподрядчика трассы "Таврида" укрепляется существующая дамба.