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07.08.2019 14:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму продали дачу, на которой любил отдыхать Брежнев

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Одна из бывших государственных дач в южнобережном поселке Ореанда в Крыму, на которой любил отдыхать генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продана за 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости
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Назвать покупателя министр не смогла, подтвердив лишь оформленный акт сделки купли-продажи и цену, за которую объект был продан.

Принципиальное решение о выставлении на торги бывшей госдачи "Глициния" в марте нынешнего года принял парламент Крыма. Во время дебатов спикер Госсовета Владимир Константинов назвал объект "интересным", выразив уверенность, что проблем с его реализацией не возникнет. Госсовет Крыма изначально планировал получить за элитное место отдыха не менее одного миллиарда рублей. После завершения сделки средства поступят в бюджет республики.

О самой даче "Глициния" известно, что она была возведена в 1955 году для Никиты Хрущева. Позже на госдаче №1 любили отдыхать Леонид Брежнев и Юрий Андропов. "Глициния" расположена в одном из красивейших уголков южного берега Крыма, она находится всего в 50 метрах от кромки моря. Особняк включает 14 комнат, обеденный зал на 40 персон, каминный зал и открытый бассейн. Вокруг на 27 гектарах разбит парк, а собственный пляж имеет длину 700 метров.

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