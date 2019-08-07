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07.08.2019 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи две туристки во время селфи упали за борт катамарана

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В морском порту Сочи в акватории Черного моря туристы упали с прогулочного катамарана.

Как сообщили в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, две женщины, выйдя в море с экскурсионной группой, решили сфотографироваться на фоне морского пейзажа.

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Чтобы фото получились более удачными, они взобрались на спасательные плоты, расположенные на корме судна. Из-за резкого дуновения ветра и качки женщины не удержались на катамаране и упали за борт. Командир проплывающего мимо катера довез пострадавших до берега.

По данному факту сотрудники транспортной полиции Сочи проводят проверку. Если будет установлено, что женщины пренебрегли правилами поведения на морском судне, им грозит административное наказание по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

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