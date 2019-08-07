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07.08.2019 20:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ради памяти

Вячеслав Володин поддержал идею комплексного обновления Мамаева кургана
Текст: Татьяна Замахина (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(7932)
Ко Дню Великой Победы 2020 года 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" обретет первозданный облик. В том, что работы по реставрации идут без задержки, убедился председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе поездки в Волгоградскую область.

Посещение Мамаева кургана стала первым пунктом визита Володина в регион. О процессе реставрации ему подробно рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
На Мамаевом кургане нашли боеприпасы времен Сталинградской битвы

За полвека 85-метровый памятник окутала паутина из трещин, которые протянулись на десятки метров. От монумента начали отваливаться куски железобетона, поэтому реконструкция стала не просто вопросом "эстетики", но и безопасности. Уже заменены канаты, "держащие" монумент. Реставраторы выявляют места внутренних дефектов, вскрывают и заделывают специальными составами.

К концу работ "Родина-мать" должна будет "скинуть" прожитые годы - она вновь станет белой. "Помолодевшая" скульптура будет полностью готова к 75-летию Великой Победы, заверил Андрей Бочаров.

Уже приведены в порядок ряд объектов комплекса, включая Зал Воинской Славы и экспозицию-барельеф с мемориальными плитами.

Обустроен и современный парк Победы у подножия Мамаева кургана. Инициатива проекта принадлежала действующему губернатору, подчеркнул Вячеслав Володин: он смог обосновать его необходимость на высшем уровне, и идею поддержал президент России Владимир Путин. Но теперь у губернатора еще более далеко идущие и масштабные планы. Задача на перспективу - завершение комплексной реконструкции территории главной высоты России, музея-панорамы "Сталинградская битва", организация новых парковых зон.

Обустроен и современный парк Победы у подножия Мамаева кургана

Председатель Госдумы поддержал инициативу о благоустройстве всей территории мемориала. "Ее необходимо облагородить с использованием новых технологий и создать условия для того, чтобы люди сюда приходили", - подчеркнул Володин. Необходимы и новые подходы. Нужно сделать, чтобы история буквально "ожила" для посетителей мемориального комплекса, считает он.

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Для этого глава нижней палаты предложил проложить дополнительные маршруты по территории и установить диорамы, изображающие моменты Сталинградской битвы. Таким образом, можно будет обеспечить визуализацию исторических событий. Он также отметил, что необходимо сделать территорию комплекса доступной для всех, в том числе для тех, кто приезжает с маленькими детьми, для людей с ограниченными возможностями. Пока что по длинной лестнице им очень нелегко подняться. "Одномоментно невозможно такую большую территорию, которая включает в себя порядка 169 гектар, обустроить, но это необходимо делать, - продолжил Володин. - Сейчас обустроено лишь 10% от общей площади".

По его словам, начать реализацию масштабного проекта можно в 2021 году, тогда завершить обновление территории будет реально в течение 4-5 лет.

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