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07.08.2019 13:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Володин поддержал идею комплексного обновления Мамаева кургана

Текст: Татьяна Замахина
День Великой Победы 2020 года один из ее главных символов встретит "помолодевшим": 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" обретет первозданный облик. В том, что работы по реставрации идут без задержки, убедился председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Волгоградскую область. Однако это только начальный этап - надо обновить весь мемориальный комплекс, заявил глава нижней палаты парламента.
Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Посещение Мамаева кургана стала первым пунктом визита Володина в регион. О процессе реставрации ему подробно рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В это же время реставраторы, трудясь на головокружительной высоте, обрабатывали голову одетой в леса скульптуры.

За полвека 85-метровый памятник окутала паутина из трещин, которые протянулись на десятки метров. От монумента начали отваливаться куски железобетона, поэтому реконструкция стала не просто вопросом "эстетики", но и безопасности.

Фото: Роман Щербенков
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Уже заменены канаты, не дающие монументу развалиться. Реставраторы выявляют места внутренних дефектов, вскрывают и заделывают их специальными составами. К концу работ "Родина-мать" должна будет скинуть прожитые годы - она вновь станет белой. "Помолодевшая" скульптура будет полностью готова к 75-летию Великой Победы, заверил Андрей Бочаров.

Между тем уже приведены в порядок ряд объектов комплекса, включая Зал Воинской славы и экспозицию-барельеф с мемориальными плитами. Обустроен и современный парк Победы у подножия Мамаева кургана.

Инициатива проекта принадлежала действующему губернатору, подчеркнул Вячеслав Володин: он смог обосновать его необходимость на высшем уровне, и идею поддержал президент России Владимир Путин. Но теперь у губернатора еще более далеко идущие и масштабные планы. Задача на перспективу - завершение комплексной реконструкции территории главной высоты России, музея-панорамы "Сталинградская битва", организация новых парковых зон.

Председатель Госдумы поддержал инициативу о благоустройстве всей территории мемориала. "Ее необходимо облагородить с использованием новых технологий и создать условия для того, чтобы люди сюда приходили", - подчеркнул Вячеслав Володин. Необходимы и новые подходы. Нужно сделать, чтобы история буквально "ожила" для посетителей мемориального комплекса, считает он. Для этого глава нижней палаты предложил проложить дополнительные маршруты по территории и установить диорамы, изображающие моменты Сталинградской битвы. Таким образом, можно будет обеспечить визуализацию исторических событий.

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Он также отметил, что необходимо сделать территорию комплекса доступной для всех, в том числе для тех, кто приезжает с маленькими детьми, для людей с ограниченными возможностями. Пока что по длинной лестнице им очень нелегко подняться.

- Одномоментно невозможно такую большую территорию, которая включает в себя порядка 169 гектар, обустроить, но это необходимо делать, - продолжил Володин. - Сейчас обустроено лишь 10% от общей площади.

По его словам, реализацию масштабного проекта можно начать в 2021 году, тогда завершить обновление территории будет реально в течение 4-5 лет.

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